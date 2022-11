Challenger Roanne: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Andrea Arnaboldi nel Md

Challenger Roanne – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Albot, Radu vs Kuzmanov, Dimitar

Andreev, Adrian vs (WC) Fils, Arthur

Qualifier vs Qualifier

Vatutin, Alexey vs (6) Popyrin, Alexei

(4) Kubler, Jason vs Van Assche, Luca

Clarke, Jay vs Sanchez Izquierdo, Nikolas

Bellier, Antoine vs Laaksonen, Henri

(WC) Mpetshi Perricard, Giovanni vs (8) Verdasco, Fernando

(7) Grenier, Hugo vs Virtanen, Otto

(WC) Blanchet, Ugo vs Brouwer, Gijs

Riedi, Leandro vs Andujar, Pablo

Ritschard, Alexander vs (3) Kotov, Pavel

(5) Basilashvili, Nikoloz vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Arnaboldi, Andrea vs Guinard, Manuel

Qualifier vs (2) Gaston, Hugo

(1) Lazarov, Alexandarvs Benchetrit, ElliotLajal, Markvs (11) Gutierrez, Oscar Jose

(2) Yevseyev, Denis vs Hemery, Calvin

(Alt) Bouquier, Arthur vs (10) Bourgue, Mathias

(3) Droguet, Titouan vs (WC) Eysseric, Jonathan

Marie, Jules vs (7) Janvier, Maxime

(4) Tabur, Clement vs (WC) Ghibaudo, Antoine

Topo, Marko vs (12) Hoang, Antoine

(5) Kachmazov, Alibek vs (Alt) Veldheer, Mick

Martineau, Matteo vs (8) De Schepper, Kenny

(6/WC) Royer, Valentin vs (Alt) Gautier, Alexis

(WC) Mertens, Yannick vs (9) Cazaux, Arthur

Court Pierre Troisgros – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6/WC] Valentin Royer vs [Alt] Alexis Gautier

2. [WC] Yannick Mertens vs [9] Arthur Cazaux

3. [4] Clement Tabur vs [WC] Antoine Ghibaudo

4. Matteo Martineau vs [8] Kenny De Schepper

5. [Alt] Arthur Bouquier vs [10] Mathias Bourgue

6. Jules Marie vs [7] Maxime Janvier

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Mark Lajal vs [11] Oscar Jose Gutierrez

2. [1] Alexandar Lazarov vs Elliot Benchetrit (non prima ore: 11:00)

3. Marko Topo vs [12] Antoine Hoang (non prima ore: 12:30)

4. [5] Alibek Kachmazov vs [Alt] Mick Veldheer (non prima ore: 14:00)

5. [2] Denis Yevseyev vs Calvin Hemery

6. [3] Titouan Droguet vs [WC] Jonathan Eysseric