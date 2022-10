Challenger Charlottesville: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

CHALLENGER Charlottesville (USA) – Tabellone Principale, cemento (al coperto)

(1) Kudla, Denis vs Fanselow, Sebastian

Qualifier vs Mejia, Nicolas

Mena, Facundo vs Qualifier

Qualifier vs (8) Nava, Emilio

(4) Eubanks, Christopher vs Alvarez Varona, Nicolas

(Alt) Dougaz, Aziz vs Svajda, Zachary

Qualifier vs Galarneau, Alexis

Shang, Juncheng vs (5) Ficovich, Juan Pablo

(6) Shelton, Ben vs Qualifier

Holt, Brandon vs (SE) Sandgren, Tennys

(Alt) Gerch, Lucas vs (WC) Quinn, Ethan

Krueger, Mitchell vs (3) Kozlov, Stefan

(7) Kovacevic, Aleksandar vs Couacaud, Enzo

(WC) Ayeni, Alafia vs (WC) Montes-De La Torre, Inaki

Qualifier vs Jubb, Paul

Escobedo, Ernesto vs (2) Mmoh, Michael

(1) Smith, Keeganvs (WC) Von Der Schulenburg, Jeffrey(Alt) Rodesch, Chrisvs (7) Clark, Ezekiel

(2) Blanch, Ulises vs Vale, Duarte

(Alt) McCormick, Tristan vs (12) Young, Donald

(3) McHugh, Aidan vs (WC) Ross, Gianni

(Alt) Farren, Connor vs (11) Kingsley, Cannon

(4) Leshem, Edan vs (Alt) Rodenas, Pedro

(WC) Damm, Martin vs (8) Brymer, Gage

(5) Broom, Charles vs (Alt) Nava, Eduardo

Ponwith, Nathan vs (10) Holmgren, August

(6) Chappell, Nick vs Cassone, Murphy

(WC) Goetz, Ryan vs (9) Kirchheimer, Strong