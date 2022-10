Il re di Bercy è Novak Djokovic

Parigi è una città che sarà per sempre legata alla carriera di Rafael Nadal, ma per via del Roland Garros. Quando si parla di Masters 1000 di Parigi, a Bercy, Novak Djokovic è il grande dominatore e nel 2022, si prepara a conquistare tutti i record del torneo gallico.

Nole farà la sua sedicesima apparizione al Masters 1000 di Parigi, eguagliando Fernando Verdasco che non sarà presente. Oltre a questo record, Djokovic vanta il maggior numero di titoli (6), il maggior numero di finali (7), il maggior numero di titoli consecutivi (3), il maggior numero di finali consecutive (3), il maggior numero di incontri disputati (49), il maggior numero di incontri vinti (41) e il maggior numero di vittorie consecutive (17).