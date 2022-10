Masters 1000 Parigi Bercy: I risultati con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione. Lorenzo Sonego centra la qualificazione rimontando nel terzo set l’olandese Griekspoor. Out al turno decisivo Fabio Fognini (con il tabellone aggiornato. Berrettini non ha dato ancora forfait)

Lorenzo Sonego, n.42 ATP ha superato le qualificazioni del torneo Masters 1000 di Parigi Bercy.

Il torinese ha sconfitto al tiebreak del terzo set l’olandese Tallon Griekspoor, n.71 ATP.

Da segnalare che Sonego nel terzo e decisivo set è stato sotto per 3 a 5 ha rimontato il break nel nono gioco e poi nel tiebreak dal 3 pari ha piazzato un bel parziale di quattro punti consecutivi vincendo set e match per 7 punti a 3.

Non ce l’ha fatta invece Fabio Fognini, n.59 ATP ed ottava testa di serie. Fabio è stato sconfitto 63 36 64 contro il talentino francese Arthur Fils, finalista al Roland Garros junior nel 2021 e oggi n.318 del mondo.

Fabio nel terzo e decisivo set è stato anche avanti di un break.

Md

(1) Alcaraz, Carlos vs Bye

Karatsev, Aslan vs Nishioka, Yoshihito

van de Zandschulp, Botic vs Dimitrov, Grigor

(Q) Fils, Arthur vs (13) Berrettini, Matteo

(10) Hurkacz, Hubert vs (WC) Mannarino, Adrian

Rune, Holger vs (PR) Wawrinka, Stan

Isner, John vs (Q) Otte, Oscar

Bye vs (7) Rublev, Andrey

(4) Medvedev, Daniil vs Bye

Korda, Sebastian vs de Minaur, Alex

(WC) Rinderknech, Arthur vs Draper, Jack

(Q) Sonego, Lorenzo vs (16) Tiafoe, Frances

(9) Fritz, Taylor vs Davidovich Fokina, Alejandro

Murray, Andy vs (WC) Simon, Gilles

Bublik, Alexander vs (Q) Ymer, Mikael

Bye vs (8) Auger-Aliassime, Felix

(6) Djokovic, Novak vs Bye

Schwartzman, Diego vs Cressy, Maxime

Baez, Sebastian vs Khachanov, Karen

(Q) Huesler, Marc-Andrea vs (11) Sinner, Jannik

(15) Cilic, Marin vs Musetti, Lorenzo

Basilashvili, Nikoloz vs (Q) Halys, Quentin

Molcan, Alex vs (WC) Gasquet, Richard

Bye vs (3) Ruud, Casper

(5) Tsitsipas, Stefanos vs Bye

Evans, Daniel vs Nakashima, Brandon

(Q) Moutet, Corentin vs Coric, Borna

Kecmanovic, Miomir vs (12) Norrie, Cameron

(14) Carreno Busta, Pablo vs Ramos-Vinolas, Albert

Shapovalov, Denis vs Cerundolo, Francisco

Bautista Agut, Roberto vs Paul, Tommy

Bye vs (2) Nadal, Rafael

Masters 1000 Parigi Bercy (Francia) – TD Qualificazione, cemento (al coperto)

ATP Paris Oscar Otte [4] Oscar Otte [4] 6 6 Bernabe Zapata Miralles Bernabe Zapata Miralles 4 1 Vincitore: Otte Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 B. Zapata Miralles 15-15 df 15-30 df 15-40 5-1 → 6-1 O. Otte 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 5-0 → 5-1 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 O. Otte 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-0 → 4-0 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 O. Otte 15-0 30-0 30-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 O. Otte 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 O. Otte 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 O. Otte 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-3 → 2-4 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 O. Otte 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 O. Otte 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

1. [4] Oscar Ottevs Bernabe Zapata Miralles

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Arthur Fils vs [8] Fabio Fognini



ATP Paris Arthur Fils Arthur Fils 6 3 6 Fabio Fognini [8] Fabio Fognini [8] 3 6 4 Vincitore: Fils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Fognini 0-15 0-30 df 15-40 5-4 → 6-4 A. Fils 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 F. Fognini 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 A. Fils 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Fils 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Fognini 0-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 A. Fils 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 A. Fils 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-5 → 3-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 A. Fils 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-4 → 2-4 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 1-3 → 1-4 A. Fils 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 1-2 → 1-3 F. Fognini 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 A. Fils 0-15 15-15 30-15 0-1 → 1-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Fils 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 5-3 → 6-3 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Fils 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 F. Fognini 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-1 → 4-2 A. Fils 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 A. Fils 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [2] Lorenzo Sonego vs Tallon Griekspoor



ATP Paris Lorenzo Sonego [2] Lorenzo Sonego [2] 3 6 7 Tallon Griekspoor Tallon Griekspoor 6 4 6 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-6 → 6-6 T. Griekspoor 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 3-5 → 4-5 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 T. Griekspoor 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 5-4 L. Sonego 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-2 → 4-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 4-2 T. Griekspoor 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 L. Sonego 15-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 T. Griekspoor 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Sonego 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 3-5 → 3-6 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-4 → 3-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-3 → 2-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1

3. [WC] Geoffrey Blancaneaux vs [11] Corentin Moutet



ATP Paris Geoffrey Blancaneaux Geoffrey Blancaneaux 2 6 4 Corentin Moutet [11] Corentin Moutet [11] 6 3 6 Vincitore: Moutet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 G. Blancaneaux 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 G. Blancaneaux 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 G. Blancaneaux 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 G. Blancaneaux 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 3-1 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 G. Blancaneaux 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 2-0 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Blancaneaux 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 G. Blancaneaux 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 2-2 G. Blancaneaux 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Blancaneaux 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-5 → 2-6 G. Blancaneaux 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 G. Blancaneaux 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Blancaneaux 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Blancaneaux 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Quentin Halys vs [13] Thiago Monteiro



ATP Paris Quentin Halys Quentin Halys 6 7 Thiago Monteiro [13] Thiago Monteiro [13] 3 5 Vincitore: Halys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Q. Halys 30-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 T. Monteiro 0-15 0-30 df 0-40 15-40 5-5 → 6-5 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Q. Halys 0-40 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 T. Monteiro 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Q. Halys 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 T. Monteiro 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Q. Halys 0-15 df 15-30 ace 15-40 30-40 1-2 → 1-3 T. Monteiro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 Q. Halys 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Q. Halys 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 4-2 → 5-2 T. Monteiro 0-15 0-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Q. Halys 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Monteiro 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-1 → 2-2 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 1-1 → 2-1 T. Monteiro 0-15 0-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 Q. Halys 0-15 15-15 ace 30-15 ace 0-0 → 1-0

2. Laslo Djere vs [10] Marc-Andrea Huesler



ATP Paris Laslo Djere Laslo Djere 6 5 Marc-Andrea Huesler [10] Marc-Andrea Huesler [10] 7 7 Vincitore: Huesler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 L. Djere 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 5-5 → 5-6 M. Huesler 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 L. Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 M. Huesler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 L. Djere 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 L. Djere 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 L. Djere 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Huesler 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 ace 1-0 → 1-1 L. Djere 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 ace 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 ace 5-6* 6-6 → 6-7 L. Djere 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 M. Huesler 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Djere 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Huesler 0-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 L. Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Huesler 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 L. Djere 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Huesler 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 2-3 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 M. Huesler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Djere 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Huesler 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

3. Jiri Lehecka vs [Alt] Mikael Ymer (non prima ore: 14:00)