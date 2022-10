Ecco i 18 Paesi che si qualificherebbero se la United Cup si giocasse oggi

La United Cup si giocherà tra il 29 dicembre e l’8 gennaio, con l’ATP e la WTA insieme in questa competizione mista che promette molto bene. Sono 500 i punti da distribuire con 18 squadre da sorteggiare: divise in sei gruppi da tre e con scontri di cinque incontri: due singolari maschili, due femminili e un doppio misto.

Ora, sei nazioni saranno iscritte in base alla classifica ATP, altre sei in base alla classifica WTA e altre sei in base alla classifica combinata. Facile da capire, ma chi si qualificherebbe se la United Cup iniziasse domani?

In campo maschile entrano Spagna (Carlos Alcaraz), Norvegia (Casper Ruud), Grecia (Stefanos Tsitsipas), Germania (Alexander Zverev), Serbia (Novak Djokovic) e Canada (Felix Auger-Aliassime), con Russia e Bielorussia bandite a causa della guerra in Ucraina. In campo femminile, si aggiungono Polonia (Iga Swiatek), Tunisia (Ons Jabeur), Stati Uniti (Jessica Pegula), Francia (Caroline Garcia), Svizzera (Belinda Bencic) e Brasile (Beatriz Haddad Maia), mentre la Romania è fuori a causa della sospensione di Simona Halep.

Le classifiche combinate lasciano in testa l’Italia (Jannik Sinner e Martina Trevisan), l’Australia (Nick Kyrgios e Ajla Tomljanovic), la Croazia (Marin Cilic e Petra Martic), il Kazakistan (Alexander Bublik e Elena Rybakina), il Giappone (Yoshihito Nishioka e Naomi Osaka) e il Belgio (David Goffin e Elise Mertens).

Mancherebbero all’appello però squadre come la Gran Bretagna e la Repubblica Ceca.