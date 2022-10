ATP 500 Basilea e Vienna: I risultati con il dettaglio del Day 3. In campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti (LIVE)

ATP 500 Basilea (Svizzera) – 1°-2° Turno, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. [7] Alex de Minaurvs Holger Rune

2. Albert Ramos-Vinolas vs [8] Lorenzo Musetti (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Felix Auger-Aliassime vs [WC] Marc-Andrea Huesler



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Carlos Alcaraz vs Botic van de Zandschulp OR Adrian Mannarino (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Maxime Cressy OR [WC] Dominic Stricker vs [5] Pablo Carreno Busta



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Jenson Brooksby vs [Q] Ugo Humbert



Il match deve ancora iniziare

2. [4] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs [Q] Andrey Golubev / Aleksandr Nedovyesov



Il match deve ancora iniziare

3. Ivan Dodig / Austin Krajicek vs Matthew Ebden / Jamie Murray (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Roberto Bautista Agut / Pedro Martinez vs Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin



Il match deve ancora iniziare

5. Alex Molcan OR [SE] Mackenzie McDonald vs [Q] Arthur Rinderknech



Il match deve ancora iniziare

6. Hugo Nys / Jan Zielinski vs [2] Tim Puetz / Michael Venus



Il match deve ancora iniziare

ATP 500 Vienna (Austria) – 1°-2° Turno, cemento (al coperto)

ATP Vienna Robin Haase / Philipp Oswald Robin Haase / Philipp Oswald 0 4 Lukasz Kubot / Fabrice Martin • Lukasz Kubot / Fabrice Martin 30 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Kubot / Martin 15-0 30-0 4-3 R. Haase / Oswald 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 L. Kubot / Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 R. Haase / Oswald 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Kubot / Martin 40-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 R. Haase / Oswald 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 1-1 → 2-1 L. Kubot / Martin 0-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Haase / Oswald 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

1. [WC] Robin Haase/ Philipp Oswaldvs [PR] Lukasz Kubot/ Fabrice Martin

2. Cristian Garin vs [6] Jannik Sinner (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Dennis Novak vs [2] Stefanos Tsitsipas



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Daniil Medvedev vs Nikoloz Basilashvili (non prima ore: 17:30)



Il match deve ancora iniziare

5. Denis Shapovalov vs [4] Taylor Fritz



Il match deve ancora iniziare

#glaubandich Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Tallon Griekspoor vs Marcos Giron



Il match deve ancora iniziare

2. Daniel Evans vs Karen Khachanov



Il match deve ancora iniziare

3. Pedro Cachin / Diego Schwartzman vs Rohan Bopanna / Matwe Middelkoop (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs Daniel Evans / John Peers



Il match deve ancora iniziare

5. Santiago Gonzalez / Andres Molteni vs [2] Wesley Koolhof / Neal Skupski



Il match deve ancora iniziare