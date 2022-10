ATP 500 Basilea: Il Tabellone Principale. Carlos Alcaraz guida il seeding. Al via Lorenzo Musetti per i colori italiani

ATP 500 Basilea – Tabellone Principale – hard indoor

(1) Alcaraz, Carlos vs Draper, Jack

van de Zandschulp, Botic vs Mannarino, Adrian

Cressy, Maxime vs (WC) Stricker, Dominic

Baez, Sebastian vs (5) Carreno Busta, Pablo

(3) Auger-Aliassime, Felix vs (WC) Huesler, Marc-Andrea

Davidovich Fokina, Alejandro vs Kecmanovic, Miomir

Qualifier vs Bublik, Alexander

Ramos-Vinolas, Albert vs (8) Musetti, Lorenzo

(7) de Minaur, Alex vs Rune, Holger

Brooksby, Jenson vs Qualifier

Molcan, Alex vs (SE) McDonald, Mackenzie

Qualifier vs (4) Cilic, Marin

(6) Bautista Agut, Roberto vs Qualifier

Korda, Sebastian vs Murray, Andy

Nakashima, Brandon vs (WC) Goffin, David

(PR) Wawrinka, Stan vs (2) Ruud, Casper