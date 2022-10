Serie A2: Erik Crepaldi convocato per la prima giornata di campionato del CT Maglie

Inizia domenica 23 ottobre il campionato di serie A2 per il CT Maglie. La squadra magliese è inserita nel terzo girone assieme al CT Albinea di Reggio Emilia, il TC Baratoff di Pesaro, il TC Match Ball Siracusa, AMP Pavia, ATA Trentino di Trento e il TC Piazzano di Novara. I magliesi osserveranno il turno di riposo nella terza giornata calendarizzata per il primo novembre. Nel primo incontro casalingo il CT Maglie ospiterà l’AMP Pavia domenica 30 ottobre.

All’esordio in campionato la storica squadra magliese sarà impegnata nella complicata trasferta di Piazzano (Novara).

Memori dell’ultima sfida combattuta e incerta dello scorso anno la squadra magliese si stà preparando per l’esordio nel quale farà il suo rientro Erik Crepaldi dopo quasi un anno dal pauroso incidente che lo ha visto coinvolto.

Oltre al ritrovato Crepaldi (2.2) nella formazione del CT Maglie troviamo confermati i giocatori dello scorso anno con il bielorusso Egor Gerasimov (1.10), l’italo-argentino Renzo Olivo (1.12) il francese Geoffrey Blancaneaux (2.1), l’olandese Jelle Sels (2.1), il bulgaro Alexander Donski (2.2), il tedesco Tim Handel (2.2), gli italiani Fabrizio Ornago (2.2), Daniel Bagnolini (2.3), Lorenzo Lorusso (2.3), Silvio Mencaglia (2.4), Mattia Leo (2.7), Samuel Spano (2.7), Alessio Giordano (2.8), Gabriele Frisullo (3.2), Marco Baglivo (3.3). La squadra è capitanata da Mattia Leo e Marco Baglivo ed è seguita dal maestro federale Michele Pasca.

Il TC Piazzano ha nella sua formazione Emilio Gabriel Gomez (1.11), Giovanni Fonio (2.1), i tedeschi Lucas Gerch (2.1) e Sebastian Fanselow (2.1), lo sloveno Tom Kocevar Desman (2.3), Alex Barrena (2.3), Alessandro Zappelli (2.5), il francese ed ex magliese Yannick Jankovits (2.5), Andres Ciurletti (2.6), Francesco Erbetta (2.7), Fabio De Filippis (2.8), Nicolò Marchetti (2.8), Marco Gambaro (3.1), Matteo Grimoldi (3.1), Carlo Forlini (3.2), Fabio Visentin (3.3).

Per il dirigente Antonio Baglivo: “La partita in terra piemontese sarà sicuramente molto difficile per i nostri colori però, sono molto fiducioso nei nostri ragazzi che sapranno tirare fuori il meglio di se stessi per portare a casa un risultato positivo. La presenza di Erik Crepaldi sono convinto che sarà da stimolo per tutta la nostra squadra”.