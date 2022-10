Lorenzo Musetti dopo l’accesso alle semifinali del torneo di Firenze: “Sto prendendo tutta l’energia che il pubblico mi sta dando” (Con il video della partita)

Lorenzo Musetti Tt: “È stato un inizio davvero ottimo , ma lui è tornato in partita ed è stato molto bravo. Ho dovuto difendere alcune palle break, ma credo di aver vinto la partita perché ho giocato molto bene nelle situazioni importanti. Sono stato continuo con il servizio e sono fiducioso perché sto giocando molto bene. Non vedo l’ora che arrivino le semifinali.”

“Firenze è un posto speciale. Riesco a sentire la folla. Tanto calore e molto italiano. Sto prendendo tutta l’energia che il pubblico mi sta dando”.

“Ho ottime sensazioni quando le condizioni non sono rapidissime: l’anno scorso ad Anversa ho giocato un buon match contro Sinner anche se ho perso e quest’anno a Rotterdam ed a Sofia avevo ottime sensazioni, così come a Bratislava ed a Bologna in Davis.

Io ritengo che il rovescio ad una mano vada insegnato ancora nelle scuole tennis. Ci vuole grande manualità e coordinazione per giocarlo. Se imparato bene penso possa dare più angoli e più soluzioni, come il back e la palla corta“.

“Fa piacere salire nel ranking, più si cresce e più sale il gap delle partite da vincere per guadagnare posizioni. Mi fa piacere fare il best ranking al termine di questa settimana. La cosa che mi rende più orgoglioso è essere professionista anche fuori dal campo: sto lavorando molto su questo aspetto“.

Sicuramente mi piacerebbe giocare in Davis, ma questa sarà una decisione del capitano, presa di concerto da tutta la squadra. Vedremo chi arriverà sano alla fine della stagione, mi dovrò meritare il posto. In questo momento ancora Matteo e Jannik sono superiori e più bravi di me“.