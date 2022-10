Challenger St Tropez, Ismaning, Rio De Janeiro, Seoul e Fairfield: I risultati con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

CHALLENGER St. Tropez (Francia) – 2° Turno , cemento

ATP Saint-Tropez Lukas Rosol Lukas Rosol 3 5 Gregoire Barrere [5] Gregoire Barrere [5] 6 7 Vincitore: Barrere Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 G. Barrere 15-0 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 L. Rosol 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 G. Barrere 0-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 L. Rosol 15-0 40-0 4-4 → 5-4 G. Barrere 0-15 0-30 15-30 4-3 → 4-4 L. Rosol 15-0 30-15 40-15 40-30 40-A 4-2 → 4-3 G. Barrere 0-15 15-30 ace 15-40 3-2 → 4-2 L. Rosol 30-15 2-2 → 3-2 G. Barrere 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Rosol 1-1 → 2-1 G. Barrere 15-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 L. Rosol 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Barrere 30-15 40-30 3-5 → 3-6 L. Rosol 0-15 0-30 15-40 3-4 → 3-5 G. Barrere 15-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Rosol 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 G. Barrere 15-0 15-15 30-30 ace 40-30 A-40 2-2 → 2-3 L. Rosol 15-15 30-15 1-2 → 2-2 G. Barrere 15-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 L. Rosol 15-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

1. Lukas Rosolvs [5] Gregoire Barrere

2. [PR] Roberto Marcora vs [4] Fernando Verdasco (non prima ore: 12:00)



ATP Saint-Tropez Roberto Marcora Roberto Marcora 0 2 Fernando Verdasco [4] • Fernando Verdasco [4] 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 F. Verdasco 2-3 R. Marcora 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 40-30 2-1 → 2-2 R. Marcora 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Verdasco 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Marcora 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [3] Ugo Humbert vs Stefano Travaglia



Il match deve ancora iniziare

4. [Q] Mattia Bellucci vs [2] Hugo Grenier



Il match deve ancora iniziare

5. [Q] Nicholas David Ionel vs [Q] Salvatore Caruso



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Matteo Arnaldi vs Harold Mayot



ATP Saint-Tropez Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 6 6 Harold Mayot Harold Mayot 2 3 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace A-40 5-3 → 6-3 H. Mayot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 H. Mayot 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-15 2-2 → 3-2 H. Mayot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 H. Mayot 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Arnaldi 15-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 H. Mayot 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-15 4-2 → 5-2 H. Mayot 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 15-0 40-0 2-2 → 3-2 H. Mayot 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Mayot 15-15 30-15 40-40 ace A-40 ace 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0

2. [SE] Nick Hardt vs [Q] Valentin Royer (non prima ore: 12:30)



ATP Saint-Tropez Nick Hardt Nick Hardt 0 0 Valentin Royer Valentin Royer 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

3. [7] Jurij Rodionov vs Oleksii Krutykh



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Geoffrey Blancaneaux / Luca Margaroli vs [3] Romain Arneodo / Sam Weissborn



ATP Saint-Tropez Geoffrey Blancaneaux / Luca Margaroli Geoffrey Blancaneaux / Luca Margaroli 3 2 Romain Arneodo / Sam Weissborn [3] Romain Arneodo / Sam Weissborn [3] 6 6 Vincitore: Arneodo / Weissborn Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Arneodo / Weissborn 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 G. Blancaneaux / Margaroli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 R. Arneodo / Weissborn 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 G. Blancaneaux / Margaroli 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 df 2-2 → 2-3 R. Arneodo / Weissborn 15-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Blancaneaux / Margaroli 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 R. Arneodo / Weissborn 15-0 15-15 30-15 30-40 1-0 → 1-1 G. Blancaneaux / Margaroli 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Arneodo / Weissborn 15-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 G. Blancaneaux / Margaroli 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 R. Arneodo / Weissborn 15-30 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 G. Blancaneaux / Margaroli 0-15 15-15 15-40 2-3 → 2-4 R. Arneodo / Weissborn 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 G. Blancaneaux / Margaroli 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 R. Arneodo / Weissborn 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 G. Blancaneaux / Margaroli 0-15 df 30-15 30-40 df 40-40 0-1 → 1-1 R. Arneodo / Weissborn 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. Jesper de Jong / Bart Stevens vs [2] Treat Huey / Max Schnur (non prima ore: 12:00)



ATP Saint-Tropez Jesper de Jong / Bart Stevens Jesper de Jong / Bart Stevens 0 6 0 Treat Huey / Max Schnur [2] • Treat Huey / Max Schnur [2] 0 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Huey / Schnur 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. de Jong / Stevens 30-15 40-30 5-3 → 6-3 T. Huey / Schnur 15-0 40-0 5-2 → 5-3 J. de Jong / Stevens 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 T. Huey / Schnur 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. de Jong / Stevens 15-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 T. Huey / Schnur 30-0 30-30 2-1 → 3-1 J. de Jong / Stevens 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Huey / Schnur 0-40 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 J. de Jong / Stevens 40-0 ace 0-0 → 1-0

3. Theo Arribage / Clement Tabur vs [WC] Arthur Fils / Harold Mayot



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Dan Added / Albano Olivetti vs [WC] Jurgen Briand / Valentin Royer



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Ismaning (Germania) – 2° Turno, cemento (al coperto)

ATP Ismaning Quentin Halys [1] • Quentin Halys [1] 30 0 Ramkumar Ramanathan Ramkumar Ramanathan 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Q. Halys 30-0 0-0

1. [1] Quentin Halysvs Ramkumar Ramanathan

2. Jonas Forejtek vs [3] Vasek Pospisil



Il match deve ancora iniziare

3. Robin Haase vs [WC] Max Hans Rehberg OR [2] Tomas Machac (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [Q] Elmar Ejupovic vs Lukas Klein (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Michael Geerts / Patrik Niklas-Salminen vs [2] Robin Haase / Daniel Masur (non prima ore: 18:30)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Gabriel Decampsvs [Q] Kacper Zuk

2. [3] Fabian Fallert / Hendrik Jebens vs Billy Harris / Akira Santillan OR Andrew Paulson / Vitaliy Sachko (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

3. Mirza Basic / Nerman Fatic vs Szymon Walkow / Kacper Zuk



Il match deve ancora iniziare

4. Ivan Liutarevich / Vladyslav Manafov vs Niklas Schell / Kai Wehnelt OR Dustin Brown / Julian Lenz



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Rio de Janeiro (Brasile) – 2° Turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [Alt] Genaro Alberto Olivierivs [2] Juan Pablo Varillas

2. [3] Marco Cecchinato vs [Q] Jakub Paul



Il match deve ancora iniziare

3. Matheus Pucinelli De Almeida vs [Q] Giovanni Mpetshi Perricard (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Daniel Dutra da Silva / Gabriel Roveri Sidney vs [Alt] Remy Bertola / Mirko Martinez OR [2] Karol Drzewiecki / Jakub Paul



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Mariano Navone/ Gonzalo Villanuevavs [WC] Gustavo Almeida/ Joao FonsecaOR [3] Piotr Matuszewski/ Alexander Merino

2. [8] Yannick Hanfmann vs [SE] Jan Choinski



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Guido Andreozzi / Guillermo Duran OR [Alt] Thiago Agustin Tirante / Juan Bautista Torres vs [WC] Mateus Alves / Eduardo Ribeiro



Il match deve ancora iniziare

4. [4/Alt] Genaro Alberto Olivieri / Santiago Rodriguez Taverna vs [Alt] Jan Choinski / Sumit Nagal OR [Alt] Joao Lucas Reis Da Silva / Marcelo Zormann



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Seoul (Sud Corea) – 2° Turno, cemento

ATP Seoul Kimmer Coppejans Kimmer Coppejans 3 4 Maximilian Marterer Maximilian Marterer 6 6 Vincitore: Marterer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Marterer 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-5 → 4-6 K. Coppejans 15-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 K. Coppejans 30-0 2-4 → 3-4 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 K. Coppejans 0-15 15-40 df 30-40 2-2 → 2-3 M. Marterer 30-15 40-30 ace 40-A 1-2 → 2-2 K. Coppejans 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 M. Marterer 15-0 30-0 0-1 → 0-2 K. Coppejans 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 K. Coppejans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 K. Coppejans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 K. Coppejans 40-A 15-0 40-0 0-3 → 1-3 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 K. Coppejans 0-30 0-40 0-1 → 0-2 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

1. Kimmer Coppejansvs Maximilian Marterer

2. [6] James Duckworth vs [WC] Hong Chung



ATP Seoul James Duckworth [6] James Duckworth [6] 7 6 Hong Chung Hong Chung 6 1 Vincitore: Duckworth Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 H. Chung 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 J. Duckworth 15-0 ace 40-0 ace 40-15 4-1 → 5-1 H. Chung 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 H. Chung 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Duckworth 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Chung 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 H. Chung 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 6-5 → 6-6 J. Duckworth 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 H. Chung 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Duckworth 15-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 H. Chung 15-15 30-15 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 J. Duckworth 15-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 H. Chung 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 H. Chung 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Chung 15-0 15-15 30-15 30-30 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Duckworth 15-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

3. Yunseong Chung / Aleksandar Kovacevic vs Marek Gengel / Dalibor Svrcina



ATP Seoul Yunseong Chung / Aleksandar Kovacevic Yunseong Chung / Aleksandar Kovacevic 6 6 Marek Gengel / Dalibor Svrcina Marek Gengel / Dalibor Svrcina 4 4 Vincitore: Chung / Kovacevic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. Chung / Kovacevic 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 5-4 → 6-4 M. Gengel / Svrcina 15-0 30-0 40-15 ace 5-3 → 5-4 Y. Chung / Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace ace 4-3 → 5-3 M. Gengel / Svrcina 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 ace ace 3-3 → 4-3 Y. Chung / Kovacevic 15-15 30-15 ace 40-30 ace ace 2-3 → 3-3 M. Gengel / Svrcina 15-15 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 2-2 → 2-3 Y. Chung / Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 1-2 → 2-2 M. Gengel / Svrcina 15-0 15-15 df 30-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 Y. Chung / Kovacevic 0-15 15-15 ace 30-15 ace ace 0-1 → 1-1 M. Gengel / Svrcina 15-0 30-0 30-15 ace 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Chung / Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 15-30 ace 30-30 ace ace 5-4 → 6-4 M. Gengel / Svrcina 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 40-30 40-40 df ace 5-3 → 5-4 Y. Chung / Kovacevic 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 df ace 4-3 → 5-3 M. Gengel / Svrcina 15-0 15-15 15-30 ace 30-30 30-40 ace df 3-3 → 4-3 Y. Chung / Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 2-3 → 3-3 M. Gengel / Svrcina 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 Y. Chung / Kovacevic 0-15 15-15 15-30 40-30 ace ace 1-2 → 2-2 M. Gengel / Svrcina 15-0 30-0 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 Y. Chung / Kovacevic 15-0 ace 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 M. Gengel / Svrcina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. [1] Yuki Bhambri / Saketh Myneni vs [PR] Marc Polmans / Max Purcell



ATP Seoul Yuki Bhambri / Saketh Myneni [1] Yuki Bhambri / Saketh Myneni [1] 4 7 6 Marc Polmans / Max Purcell Marc Polmans / Max Purcell 6 6 10 Vincitore: Polmans / Purcell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 Y. Bhambri / Myneni 0-1 1-1 1-2 2-2 2-3 2-4 2-6 3-6 4-6 ace 5-7 6-7 6-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 9-9* 9*-10 ace 10*-10 11-10* 11-11* 11*-12 12*-12 13-12* 6-6 → 7-6 M. Polmans / Purcell 30-0 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Y. Bhambri / Myneni 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Polmans / Purcell 30-0 5-4 → 5-5 Y. Bhambri / Myneni 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Polmans / Purcell 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 Y. Bhambri / Myneni 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 4-3 M. Polmans / Purcell 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Y. Bhambri / Myneni 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Polmans / Purcell 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Y. Bhambri / Myneni 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Polmans / Purcell 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Y. Bhambri / Myneni 0-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Polmans / Purcell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Y. Bhambri / Myneni 15-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 M. Polmans / Purcell 0-15 15-15 30-15 40-30 3-4 → 3-5 Y. Bhambri / Myneni 15-0 15-15 30-15 40-30 2-4 → 3-4 M. Polmans / Purcell 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Y. Bhambri / Myneni 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df df 2-2 → 2-3 M. Polmans / Purcell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Y. Bhambri / Myneni 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 M. Polmans / Purcell 40-30 df 40-40 1-0 → 1-1 Y. Bhambri / Myneni 0-15 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Shintaro Mochizuki vs [Q] Maximilian Neuchrist



ATP Seoul Shintaro Mochizuki Shintaro Mochizuki 6 2 6 Maximilian Neuchrist Maximilian Neuchrist 4 6 4 Vincitore: Mochizuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 S. Mochizuki 15-0 15-30 30-30 5-4 → 6-4 M. Neuchrist 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-3 → 5-4 S. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Neuchrist 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 S. Mochizuki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Neuchrist 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 3-1 → 3-2 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Neuchrist 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 S. Mochizuki 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 M. Neuchrist 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Mochizuki 0-15 0-40 2-5 → 2-6 M. Neuchrist 15-0 15-15 15-30 40-30 2-4 → 2-5 S. Mochizuki 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 M. Neuchrist 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 30-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Neuchrist 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Mochizuki 0-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 M. Neuchrist 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 M. Neuchrist 0-15 0-30 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Neuchrist 0-15 0-30 3-3 → 4-3 S. Mochizuki 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 M. Neuchrist 0-15 15-15 ace 40-15 3-1 → 3-2 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 40-30 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Neuchrist 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Mochizuki 15-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Neuchrist 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

2. John Millman vs [8] Kamil Majchrzak



ATP Seoul John Millman John Millman 6 3 2 Kamil Majchrzak [8] Kamil Majchrzak [8] 2 6 6 Vincitore: Majchrzak Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-15 2-5 → 2-6 J. Millman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 J. Millman 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-3 → 1-4 K. Majchrzak 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 1-2 → 1-3 J. Millman 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 ace 1-0 → 1-1 J. Millman 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Majchrzak 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Millman 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-4 → 3-5 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Millman 0-15 30-30 40-30 40-40 ace 2-3 → 3-3 K. Majchrzak 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 J. Millman 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 ace ace 1-1 → 1-2 J. Millman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Millman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 K. Majchrzak 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-1 → 5-2 J. Millman 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 K. Majchrzak 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 J. Millman 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 K. Majchrzak 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 J. Millman 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

3. [PR] Toshihide Matsui / Kaito Uesugi vs Kaichi Uchida / Tung-Lin Wu



ATP Seoul Toshihide Matsui / Kaito Uesugi Toshihide Matsui / Kaito Uesugi 4 6 3 Kaichi Uchida / Tung-Lin Wu Kaichi Uchida / Tung-Lin Wu 6 1 10 Vincitore: Uchida / Wu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-10 K. Uchida / Wu 0-1 K. Uchida / Wu 2-0 3-0 4-0 5-0 ace 6-0 6-1 6-2 7-2 8-2 8-3 9-3 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 T. Matsui / Uesugi 30-15 40-15 ace 5-1 → 6-1 K. Uchida / Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 T. Matsui / Uesugi 0-15 0-30 15-30 30-40 4-0 → 5-0 K. Uchida / Wu 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 T. Matsui / Uesugi 15-0 40-0 40-15 df 2-0 → 3-0 K. Uchida / Wu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 1-0 → 2-0 T. Matsui / Uesugi 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Uchida / Wu 30-15 df 40-15 4-5 → 4-6 T. Matsui / Uesugi 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 K. Uchida / Wu 0-15 0-40 3-4 → 4-4 T. Matsui / Uesugi 15-0 40-0 40-30 2-4 → 3-4 K. Uchida / Wu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 2-3 → 2-4 T. Matsui / Uesugi 30-0 1-3 → 2-3 K. Uchida / Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Matsui / Uesugi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 K. Uchida / Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 T. Matsui / Uesugi 0-15 0-30 0-0 → 0-1

4. Maximilian Marterer / Maximilian Neuchrist vs [4] Rinky Hijikata / Li Tu



ATP Seoul Maximilian Marterer / Maximilian Neuchrist Maximilian Marterer / Maximilian Neuchrist 7 4 10 Rinky Hijikata / Li Tu [4] Rinky Hijikata / Li Tu [4] 6 6 3 Vincitore: Marterer / Neuchrist Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-3 M. Marterer / Neuchrist 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 8-3 9-3 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Hijikata / Tu 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 4-6 M. Marterer / Neuchrist 0-15 15-30 30-40 40-40 3-5 → 4-5 R. Hijikata / Tu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 M. Marterer / Neuchrist 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 R. Hijikata / Tu 15-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 M. Marterer / Neuchrist 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 R. Hijikata / Tu 15-0 30-15 40-30 ace 2-1 → 2-2 M. Marterer / Neuchrist 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 1-1 → 2-1 R. Hijikata / Tu 15-0 40-0 40-30 1-0 → 1-1 M. Marterer / Neuchrist 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-1 1*-1 2-1* 2*-3 ace 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 M. Marterer / Neuchrist 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 R. Hijikata / Tu 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 M. Marterer / Neuchrist 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 R. Hijikata / Tu 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 M. Marterer / Neuchrist 15-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Hijikata / Tu 30-0 30-15 30-30 40-40 3-3 → 3-4 M. Marterer / Neuchrist 15-0 30-0 ace 40-15 2-3 → 3-3 R. Hijikata / Tu 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Marterer / Neuchrist 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Hijikata / Tu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Marterer / Neuchrist 15-0 30-0 0-1 → 1-1 R. Hijikata / Tu 30-0 0-0 → 0-1

CHALLENGER Fairfield (USA) – 2° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [Q] Alfredo Perezvs [5] Enzo Couacaud

2. [Q] Tennys Sandgren vs [Alt] Giovanni Oradini



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Julian Cash / Henry Patten vs Charles Broom / Constantin Frantzen



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Ben Shelton vs Gabriel Diallo (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

Zimmerman Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Anirudh Chandrasekar / N Vijay Sundar Prashanth vs [4] Malek Jaziri / Michail Pervolarakis



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Alafia Ayeni vs [Q] August Holmgren



Il match deve ancora iniziare

3. Ezekiel Clark / Alfredo Perez vs [2] Andrew Harris / Luke Saville



Il match deve ancora iniziare

4. [PR] Simon Carr / Alexandr Cozbinov vs Martin Damm / Christian Langmo



Il match deve ancora iniziare