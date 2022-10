ATP 250 Gijon: Il Tabellone di Qualificazione. Due azzurri al via

ATP 250 Gijon – Tabellone di Quali – hard

Pista Central – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [1] Carlos Taberner vs Filip Cristian Jianu

2. [WC] Daniel Merida vs [6] Marco Trungelliti

3. Johan Nikles vs [8] Nikolas Sanchez Izquierdo

4. Oriol Roca Batalla vs [5] Nicolas Alvarez Varona

Pista 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [WC] Alberto Barroso Campos vs [7] Alexey Vatutin

2. [4] Raul Brancaccio vs Titouan Droguet

3. [2] Manuel Guinard vs [Alt] Eduard Esteve Lobato

4. [3] Dimitar Kuzmanov vs Lorenzo Giustino