ATP 500 Astana e Tokyo: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In ottica Finals vince Hurkacz ad Astana. Bene Tiafoe a Tokyo

I due ATP 500 della settimana sono entrati nel vivo, con una posta in gioco importante, soprattutto per quanto riguarda le qualificazioni alle ATP Finals, e uno dei giocatori in lotta per i tre posti rimanenti si è imposto. Hubert Hurkacz, numero 10 ATP e nono nella corsa alle Finals, si è qualificato lunedì per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Astana, in Kazakistan, battendo il 29° del ranking Francisco Cerundolo, per 6-2, 7-6(2), in 1h22, e attende ora il vincitore del match tra Tallon Griekspoor e Alexander Bublik per sapere chi affronterà al prossimo turno.

Nella direzione opposta e sempre ad Astana, Stan Wawrinka, ex top 3 mondiale e attuale 191°, non ha potuto resistere al francese Adrian Mannarino (51°), che si è imposto per 1-6, 6-2, 6-3. Il francese attende al secondo turno Carlos Alcaraz o David Goffin, entrato come lucky loser per sostituire Holger Rune.

A Tokyo, il momento clou del primo turno è stata la vittoria dell’americano Frances Tiafoe, 19° ATP, che si è imposto sulla wild card locale Yasutaka Uchiyama, 314°, con il punteggio di 6-3, 6-4. È stata una giornata difficile per i giapponesi (hanno perso anche Taro Daniel e Shintaro Mochizuki…).

ATP 500 Astana (Kazakistan) – 1° Turno, cemento (al coperto)

ATP Astana Adrian Mannarino Adrian Mannarino 1 6 6 Stan Wawrinka Stan Wawrinka 6 2 3 Vincitore: Mannarino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 S. Wawrinka 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-2 → 5-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 2-1 → 2-2 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Wawrinka 15-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Wawrinka 0-15 15-30 30-30 ace 30-40 5-2 → 6-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 S. Wawrinka 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

1. Adrian Mannarinovs [WC] Stan Wawrinka

2. Francisco Cerundolo vs [7] Hubert Hurkacz



ATP Astana Francisco Cerundolo Francisco Cerundolo 2 6 Hubert Hurkacz [7] Hubert Hurkacz [7] 6 7 Vincitore: Hurkacz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-1* 1*-2 ace 1*-3 2-3* 2-4* ace 2*-5 2*-6 df 6-6 → 6-7 H. Hurkacz 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 F. Cerundolo 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 H. Hurkacz 0-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 F. Cerundolo 30-0 40-0 4-4 → 5-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 4-3 → 4-4 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 H. Hurkacz 15-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Cerundolo 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 H. Hurkacz 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Cerundolo 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-5 → 2-6 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 2-4 F. Cerundolo 15-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 H. Hurkacz 0-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 H. Hurkacz 0-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [8] Felix Auger-Aliassime vs Roberto Bautista Agut (non prima ore: 14:00)



ATP Astana Felix Auger-Aliassime [8] Felix Auger-Aliassime [8] 4 6 Roberto Bautista Agut Roberto Bautista Agut 6 7 Vincitore: Bautista Agut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-7* 6-6 → 6-7 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 40-0 ace 5-5 → 6-5 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-4 → 5-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 4-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 R. Bautista Agut 15-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-40 30-40 ace 3-1 → 3-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 R. Bautista Agut 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 4-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 F. Auger-Aliassime 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A 2-2 → 2-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 30-40 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [Q] Laslo Djere vs [5] Andrey Rublev



ATP Astana Laslo Djere Laslo Djere 4 3 Andrey Rublev [5] Andrey Rublev [5] 6 6 Vincitore: Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 3-5 → 3-6 L. Djere 30-0 40-0 2-5 → 3-5 L. Djere 0-15 ace 1-4 A. Rublev 30-15 40-30 1-3 → 1-4 A. Rublev 0-15 40-30 ace 0-2 L. Djere 0-40 df 0-1 → 0-2 A. Rublev 30-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Djere 0-30 df 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 A. Rublev 40-15 4-4 → 4-5 L. Djere 0-15 15-15 30-30 40-40 3-4 → 4-4 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Djere 30-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Rublev 40-15 2-2 → 2-3 L. Djere 1-2 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Djere 15-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Botic van de Zandschulp vs [WC] Beibit Zhukayev



ATP Astana Botic van de Zandschulp Botic van de Zandschulp 6 6 Beibit Zhukayev Beibit Zhukayev 1 1 Vincitore: van de Zandschulp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 B. Zhukayev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 4-1 → 5-1 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 3-1 → 4-1 B. Zhukayev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-1 → 3-1 B. van de Zandschulp 15-0 30-15 40-30 1-1 → 2-1 B. Zhukayev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 B. Zhukayev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 B. Zhukayev 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 B. Zhukayev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 B. Zhukayev 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

2. [Q] Zhizhen Zhang vs Aslan Karatsev



ATP Astana Zhizhen Zhang Zhizhen Zhang 4 6 6 Aslan Karatsev Aslan Karatsev 6 4 1 Vincitore: Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Z. Zhang 15-0 ace 40-0 40-15 5-1 → 6-1 A. Karatsev 0-15 15-15 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Z. Zhang 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 4-0 → 5-0 A. Karatsev 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Z. Zhang 15-0 30-0 2-0 → 3-0 A. Karatsev 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Karatsev 15-0 15-15 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 5-4 → 6-4 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 A. Karatsev 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 4-3 A. Karatsev 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 2-2 → 3-2 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Z. Zhang 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 Z. Zhang 15-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Z. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 3-5 → 4-5 A. Karatsev 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Z. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 2-4 Z. Zhang 15-0 30-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 A. Karatsev 15-0 40-0 1-2 → 1-3 Z. Zhang 0-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Karatsev 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [WC] Grigoriy Lomakin / Denis Yevseyev vs Ivan Dodig / Austin Krajicek (non prima ore: 11:00)



ATP Astana Grigoriy Lomakin / Denis Yevseyev Grigoriy Lomakin / Denis Yevseyev 3 2 Ivan Dodig / Austin Krajicek Ivan Dodig / Austin Krajicek 6 6 Vincitore: Dodig / Krajicek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 G. Lomakin / Yevseyev 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 G. Lomakin / Yevseyev 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-3 → 2-3 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 G. Lomakin / Yevseyev 0-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 I. Dodig / Krajicek 15-0 1-0 → 1-1 G. Lomakin / Yevseyev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 3-5 → 3-6 G. Lomakin / Yevseyev 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 2-5 → 3-5 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 G. Lomakin / Yevseyev 15-0 15-15 df 30-15 df 40-15 1-4 → 2-4 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 G. Lomakin / Yevseyev 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 1-2 → 1-3 I. Dodig / Krajicek 0-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 G. Lomakin / Yevseyev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

ATP 500 Tokyo (Giappone) – 1° Turno, cemento

ATP Tokyo Pedro Martinez Pedro Martinez 7 6 Alexei Popyrin Alexei Popyrin 5 4 Vincitore: Martinez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 4-3 → 5-3 A. Popyrin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 P. Martinez 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-2 → 1-2 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 A. Popyrin 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace ace 4-4 → 4-5 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 A. Popyrin 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 1-2 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Popyrin 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

1. Pedro Martinezvs Alexei Popyrin

2. Brandon Nakashima vs [WC] Shintaro Mochizuki



ATP Tokyo Brandon Nakashima Brandon Nakashima 6 6 Shintaro Mochizuki Shintaro Mochizuki 3 2 Vincitore: Nakashima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 S. Mochizuki 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-1 → 3-2 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 B. Nakashima 15-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Mochizuki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 S. Mochizuki 0-30 df 15-30 15-40 4-3 → 5-3 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 3-2 → 3-3 B. Nakashima 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Nakashima 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

3. Taro Daniel vs Bernabe Zapata Miralles



ATP Tokyo Taro Daniel Taro Daniel 5 5 Bernabe Zapata Miralles Bernabe Zapata Miralles 7 7 Vincitore: Zapata Miralles Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 T. Daniel 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 T. Daniel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 T. Daniel 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-A df 3-3 → 4-3 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Zapata Miralles 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Daniel 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [4] Frances Tiafoe vs [WC] Yasutaka Uchiyama (non prima ore: 11:00)



ATP Tokyo Frances Tiafoe [4] Frances Tiafoe [4] 6 6 Yasutaka Uchiyama Yasutaka Uchiyama 3 4 Vincitore: Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-15 5-4 → 6-4 Y. Uchiyama 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Y. Uchiyama 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Y. Uchiyama 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 2-2 → 3-2 Tiebreak 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Y. Uchiyama 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 Y. Uchiyama 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Tiafoe 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Y. Uchiyama 15-0 40-0 5-2 → 5-3 F. Tiafoe 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 4-2 → 5-2 Y. Uchiyama 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 3-2 → 4-2 F. Tiafoe 15-0 30-15 30-30 40-30 ace ace 2-2 → 3-2 Y. Uchiyama 15-0 30-0 2-1 → 2-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Y. Uchiyama 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 F. Tiafoe 30-0 ace 0-0 → 1-0

5. [WC] Toshihide Matsui / Kaito Uesugi vs [Q] Sander Gille / Joran Vliegen



ATP Tokyo Toshihide Matsui / Kaito Uesugi Toshihide Matsui / Kaito Uesugi 6 6 8 Sander Gille / Joran Vliegen Sander Gille / Joran Vliegen 3 7 10 Vincitore: Gille / Vliegen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 T. Matsui / Uesugi 0-1 S. Gille / Vliegen 1-1 2-2 2-3 3-3 4-3 4-4 4-5 5-5 6-5 7-5 7-6 8-6 ace 8-7 9-8 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1*-4 1*-5 2-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 5-6 → 6-6 S. Gille / Vliegen 15-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 T. Matsui / Uesugi 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-5 → 5-5 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Gille / Vliegen 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 T. Matsui / Uesugi 0-15 0-40 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 S. Gille / Vliegen 0-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 1-1 → 1-2 T. Matsui / Uesugi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 S. Gille / Vliegen 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 5-3 → 6-3 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-2 → 5-3 T. Matsui / Uesugi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 3-1 → 4-1 S. Gille / Vliegen 15-0 3-0 → 3-1 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 3-0 S. Gille / Vliegen 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-0 → 2-0 T. Matsui / Uesugi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

RAKUTEN MOBILE ARENA – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [4] Daniel Evans / John Peers vs Andre Goransson / Ben McLachlan