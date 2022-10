Challenger Mouilleron le Captif: Il Tabellone Principale e di Quali. Francesco Maestrelli al via per i colori italiani

Challenger Mouilleron le Captif – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Lehecka, Jiri vs van Rijthoven, Tim

Sels, Jelle vs Qualifier

(WC) Tabur, Clement vs Virtanen, Otto

Simon, Gilles vs (5) Halys, Quentin

(4) Gasquet, Richard vs Qualifier

Qualifier vs Bellier, Antoine

(Alt) Cazaux, Arthur vs Forejtek, Jonas

Vatutin, Alexey vs (8) Machac, Tomas

(7) Gombos, Norbert vs Escoffier, Antoine

(WC) Fils, Arthur vs (Alt) Sachko, Vitaliy

Furness, Evan vs Qualifier

Laaksonen, Henri vs (3) Gaston, Hugo

(6) Grenier, Hugo vs (WC) Pospisil, Vasek

Maestrelli, Francesco vs Qualifier

Sock, Jack vs Qualifier

Masur, Daniel vs (2) Wolf, J.J.

(1) Blanchet, Ugovs Briand, Jurgen(Alt) Schell, Niklasvs (11) Jacquet, Kyrian

(2) Durasovic, Viktor vs (Alt) Wallart, Enzo

(WC) Reco, Alexandre vs (10) Poljak, David

(3) De Schepper, Kenny vs Catarina, Lucas

(WC) Gautier, Alexis vs (9) Sultanov, Khumoyun

(4) Bourgue, Mathias vs (PR) Poullain, Lucas

(Alt) Wehnelt, Kai vs (12) Bertrand, Robin

(5) Royer, Valentin vs (Alt) Niklas-Salminen, Patrik

(WC) Martin, Benjamin vs (8) Bachinger, Matthias

(6) Rosenkranz, Mats vs (WC) Marie, Jules

Legout, Timo vs (7) Benchetrit, Elliot