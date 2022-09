L’ironia e saggezza di Federer sui social

Campione non solo in campo, ma anche di ironia e saggezza Roger Federer. Il campionissimo elvetico ha postato sui propri social un messaggio curioso, ironico ma anche assai saggio, in merito al proprio ritiro dal tennis, non solo relativamente alla Laver Cup dello scorso weekend ma anche sulle proprie ultime partite disputate.

“Tutti sognano un finale da favola. Ecco come è andato il mio: ho perso il mio ultimo match in singolare, ho perso il mio ultimo match in doppio, ho perso il mio ultimo torneo a squadre, ho perso la mia voce durante la settimana, ho perso il mio lavoro… Ma, nonostante tutto, il mio ritiro non avrebbe potuto essere più peRFetto e così sono davvero felice per come tutto è andato. Non pensate troppo al finale perfetto, quello di ognuno sarà sempre fantastico a suo modo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roger Federer (@rogerfederer)

La sensazione è che Roger continuerà a farci compagnia sui social…