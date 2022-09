ATP 250 Sofia: Il programma di Mercoledì 28 Settembre 2022. Esordio per Sonego e Musetti

Dopo il primo torneo della stagione vinto la scorsa domenica a Metz, Lorenzo Sonego scende in campo nell’Atp di Sofia a caccia del bis. L’azzurro esordirà in tabellone contro lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles in una partita sulla carta agevole secondo i bookmaker: come riporta Agipronews, la vittoria del torinese è in quota a 1,33, contro il 3,20 dell’avversario.

Primo match alla portata anche per Lorenzo Musetti che proverà a riscattare in Bulgaria l’ultima sconfitta in terra francese contro Sebastian Korda.

Si gioca a 1,20 il successo dell’italiano classe 2002 contro il 4,50 del tennista di casa Alexandar Lazarov, numero 334 della classifica mondiale e chiamato all’impresa contro uno dei talenti emergenti del circuito.

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Lorenzo Sonego vs Bernabe Zapata Miralles

2. Fernando Verdasco vs [6] Nikoloz Basilashvili (non prima ore: 13:30)

3. [WC] Yanaki Milev / Petr Nesterov vs [Alt] Jack Vance / Jamie Vance

4. [3] Grigor Dimitrov vs Ilya Ivashka (non prima ore: 17:00)

5. [WC] Alexandar Lazarov vs [4] Lorenzo Musetti

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Marc-Andrea Huesler vs [Q] Geoffrey Blancaneaux

2. [Q] Jan-Lennard Struff vs Dusan Lajovic

3. Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Roman Jebavy / Adam Pavlasek

4. Hunter Reese / Szymon Walkow vs [4] Hugo Nys / Jan Zielinski