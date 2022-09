Da Parma – Lucia Bronzetti battuta in due set da Zanevska: “Non ho giocato benissimo, sono dispiaciuta”

Si è fermata al primo turno la corsa della riminese Lucia Bronzetti al “Parma Ladies Open 2022“. L’azzurra, accreditata dell’ottava testa di serie ed attuale n.61 del ranking WTA in singolare, è stata sorpresa all’esordio dalla belga Maryna Zanevska (n.97 WTA), che ha fatto suo l’incontro col punteggio di 6-3 6-2 in poco più di un’ora di gioco. La romagnola, incappata nella quarta battuta d’arresto consecutiva al primo ostacolo (US Open, Bucarest, Budapest e, appunto, Parma), non è riuscita a concretizzare un nutrito numero di palle break, in particolare nel corso della frazione d’apertura, vedendosi costretta a cedere il passo ai colpi incisivi di Zanevska.

“E’ stato un match in cui non ho giocato benissimo. Con Zanevska ci avevo già perso di recente (il riferimento è alla sfida dello scorso 12 settembre a Bucarest, terminata 6-1 6-0 in favore della belga), sono dispiaciuta ed amareggiata ma bisogna andare avanti. Ho avuto tante palle game ma sono sempre stata sotto, non giocando al meglio è difficile vincere: ha meritato più lei. Ogni partita fa storia a sé, ero carica e positiva per affrontare questo torneo e vincere la partita“, ha commentato Bronzetti nella conferenza stampa post-partita. “Zanevska varia tanto, sa spingere ma anche giocare palle più lente: fa bene un po’ tutto, col suo tipo di gioco non posso appoggiarmi e trovare regolarità come piace a me“, ha proseguito l’azzurra, seguita a bordocampo non soltanto da coach Piccari ma anche da Tathiana Garbin e Vittorio Magnelli.

Bronzetti ha definito il suo 2022 come una “bellissima stagione“, nella quale ha centrato numerosi obiettivi che si era prefissata assieme al team. Prossimamente, la giocatrice classe ’98 sarà impegnata a Cluj-Napoca e Rouen.





Dal nostro inviato Lorenzo Carini