ATP 250 Sofia, Tel Aviv e Seoul: I risultati con il dettaglio del Day 1. Seppi e Nardi si fermano al turno decisivo delle qualificazioni

ATP 250 Sofia (Bulgaria)

Andreas Seppi fuori al al turno decisivo: il 38enne di Caldaro, n.245 del ranking e sesta testa di serie delle “quali”, ha ceduto 26 63 64, dopo oltre due ore e mezza di lotta, al francese Geoffrey Blancaneaux, n.139 ATP e terza testa di serie.

ATP 250 Tel Aviv (Israele)

Sfuma per Luca Nardi la qualificazione al tabellone principale del torneo ATP 250 di Tel Aviv.

Il 19enne pesarese, n.151 ATP e terza testa di serie delle “quali”, è stato battuto al turno decisivo per 64 76(4), in poco più di un’ora e tre quarti di partita, all’israeliano Edan Leshem, n.446 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, che al primo turno aveva eliminato anche Lorenzo Giustino, n.280 ATP e settima testa di serie.

Da segnalare che Nardi nel secondo set ha mancato un vantaggio di 5 a 2 e ha sprecato una palla set sul 5 a 4 (sul servizio dell’avversario) prima di cedere set e match al tiebreak per 7 punti a 4.

ATP Sofia Ugo Humbert [1] Ugo Humbert [1] 6 7 Filip Cristian Jianu Filip Cristian Jianu 3 6 Vincitore: Humbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 6-1* ace 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 F. Cristian Jianu 0-15 df 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-5 → 5-6 U. Humbert 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Cristian Jianu 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-4 → 4-5 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 F. Cristian Jianu 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 F. Cristian Jianu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 F. Cristian Jianu 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Cristian Jianu 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Cristian Jianu 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 F. Cristian Jianu 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 U. Humbert 0-30 0-40 3-1 → 3-2 U. Humbert 2-0 F. Cristian Jianu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 U. Humbert 15-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1. [1] Ugo Humbertvs Filip Cristian Jianu

2. [Alt] Dragos Nicolae Madaras vs [WC] Petr Nesterov



ATP Sofia Dragos Nicolae Madaras Dragos Nicolae Madaras 6 6 Petr Nesterov Petr Nesterov 4 2 Vincitore: Madaras Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Nicolae Madaras 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 P. Nesterov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-2 → 5-2 D. Nicolae Madaras 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 3-2 → 4-2 P. Nesterov 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 D. Nicolae Madaras 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 P. Nesterov 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 D. Nicolae Madaras 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 P. Nesterov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Nicolae Madaras 15-0 ace 40-0 ace 5-4 → 6-4 P. Nesterov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 D. Nicolae Madaras 15-0 30-0 40-15 4-3 → 5-3 P. Nesterov 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 ace 3-3 → 4-3 D. Nicolae Madaras 15-0 30-0 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 P. Nesterov 15-0 30-0 3-1 → 3-2 D. Nicolae Madaras 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 P. Nesterov 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 D. Nicolae Madaras 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 P. Nesterov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. Ricardas Berankis vs Kamil Majchrzak (non prima ore: 15:00)



ATP Sofia Ricardas Berankis Ricardas Berankis 5 2 Kamil Majchrzak Kamil Majchrzak 7 6 Vincitore: Majchrzak Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Berankis 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 K. Majchrzak 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 2-4 → 2-5 R. Berankis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 K. Majchrzak 0-15 15-15 15-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 R. Berankis 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Majchrzak 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 R. Berankis 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Majchrzak 30-0 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Berankis 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-6 → 5-7 K. Majchrzak 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 R. Berankis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 ace 4-4 → 4-5 R. Berankis 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 K. Majchrzak 15-0 40-15 3-3 → 3-4 R. Berankis 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 K. Majchrzak 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Berankis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 K. Majchrzak 0-40 1-1 → 2-1 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

4. Jiri Lehecka vs [WC] Alexandar Lazarov (non prima ore: 17:00)



ATP Sofia Jiri Lehecka • Jiri Lehecka 40 0 Alexandar Lazarov Alexandar Lazarov 40 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 A. Lazarov 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

5. Mikael Ymer vs Ilya Ivashka



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Geoffrey Blancaneaux vs [6] Andreas Seppi



ATP Sofia Geoffrey Blancaneaux [3] Geoffrey Blancaneaux [3] 2 6 6 Andreas Seppi [6] Andreas Seppi [6] 6 3 4 Vincitore: Blancaneaux Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 G. Blancaneaux 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Seppi 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 G. Blancaneaux 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Seppi 0-15 15-15 40-15 4-2 → 4-3 G. Blancaneaux 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 4-2 A. Seppi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 G. Blancaneaux 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 G. Blancaneaux 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Blancaneaux 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-3 → 6-3 A. Seppi 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 G. Blancaneaux 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-1 → 4-2 G. Blancaneaux 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 G. Blancaneaux 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 G. Blancaneaux 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 2-5 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-4 → 1-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 A. Seppi 0-1 G. Blancaneaux 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. [2] Jan-Lennard Struff vs Mirza Basic



ATP Sofia Jan-Lennard Struff [2] Jan-Lennard Struff [2] 6 6 Mirza Basic Mirza Basic 3 4 Vincitore: Struff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Struff 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Basic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 J. Struff 15-0 30-0 40-15 ace 3-4 → 4-4 M. Basic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 3-3 → 3-4 J. Struff 30-40 15-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 M. Basic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 2-3 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Basic 0-15 15-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Basic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 M. Basic 30-0 40-0 5-2 → 5-3 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 4-2 → 5-2 M. Basic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 4-2 J. Struff 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 3-1 → 4-1 M. Basic 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 2-1 → 3-1 J. Struff 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 M. Basic 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Struff 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

3. [3] Francisco Cabral / Jamie Murray vs Fabian Fallert / Oscar Otte (non prima ore: 14:00)



ATP Sofia Francisco Cabral / Jamie Murray [3] Francisco Cabral / Jamie Murray [3] 4 7 6 Fabian Fallert / Oscar Otte Fabian Fallert / Oscar Otte 6 6 10 Vincitore: Fallert / Otte Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 F. Cabral / Murray 0-1 F. Cabral / Murray 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 3-3 3-4 4-4 5-4 5-5 5-6 6-6 6-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* ace 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 F. Cabral / Murray 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-6 → 6-6 F. Fallert / Otte 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 F. Cabral / Murray 15-0 4-5 → 5-5 F. Fallert / Otte 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Cabral / Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 F. Fallert / Otte 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Cabral / Murray 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Fallert / Otte 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 F. Cabral / Murray 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Fallert / Otte 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Cabral / Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Fallert / Otte 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Cabral / Murray 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 F. Fallert / Otte 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 4-4 → 4-5 F. Cabral / Murray 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 F. Fallert / Otte 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Cabral / Murray 15-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 F. Fallert / Otte 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Cabral / Murray 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 F. Fallert / Otte 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Cabral / Murray 15-0 30-0 40-15 df 0-1 → 1-1 F. Fallert / Otte 0-15 0-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

4. [1] Simone Bolelli / Fabio Fognini vs Marc-Andrea Huesler / Bernabe Zapata Miralles



ATP Sofia Simone Bolelli / Fabio Fognini [1] Simone Bolelli / Fabio Fognini [1] 15 1 Marc-Andrea Huesler / Bernabe Zapata Miralles • Marc-Andrea Huesler / Bernabe Zapata Miralles 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Huesler / Zapata Miralles 0-15 1-0 S. Bolelli / Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

ATP 250 Tel Aviv (Israele) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

ATP Tel Aviv Luca Nardi [3] Luca Nardi [3] 4 6 Edan Leshem Edan Leshem 6 7 Vincitore: Leshem Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 E. Leshem 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 E. Leshem 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 E. Leshem 15-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 L. Nardi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 E. Leshem 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-1 → 4-2 L. Nardi 0-15 df 30-15 ace 3-1 → 4-1 E. Leshem 0-15 0-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 L. Nardi 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 E. Leshem 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 L. Nardi 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Leshem 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 L. Nardi 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 4-4 → 4-5 E. Leshem 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 E. Leshem 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 E. Leshem 2-1 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 E. Leshem 15-0 30-0 1-0 → 1-1 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

1. [3] Luca Nardivs [WC] Edan Leshem

2. [2] Vasek Pospisil vs [Alt] Marius Copil



ATP Tel Aviv Vasek Pospisil [2] Vasek Pospisil [2] 5 4 Marius Copil Marius Copil 7 6 Vincitore: Copil Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Copil 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 4-6 V. Pospisil 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 3-5 → 4-5 M. Copil 15-0 30-15 3-4 → 3-5 V. Pospisil 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Copil 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 V. Pospisil 15-0 30-0 30-15 40-30 ace 1-3 → 2-3 M. Copil 15-0 30-0 ace 1-2 → 1-3 V. Pospisil 0-30 0-40 1-1 → 1-2 M. Copil 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Copil 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 V. Pospisil 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-5 → 5-6 M. Copil 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-5 → 4-5 M. Copil 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 V. Pospisil 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 2-4 → 3-4 M. Copil 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 V. Pospisil 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 M. Copil 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Copil 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Hugo Grenier vs Roman Safiullin (non prima ore: 15:00)



ATP Tel Aviv Hugo Grenier Hugo Grenier 6 4 2 Roman Safiullin Roman Safiullin 3 6 6 Vincitore: Safiullin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 R. Safiullin 30-0 40-0 2-5 → 2-6 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 H. Grenier 0-15 0-30 30-30 40-A 1-3 → 1-4 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 30-30 1-2 → 1-3 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 0-2 H. Grenier 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 H. Grenier 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 H. Grenier 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 R. Safiullin 15-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 3-2 → 3-3 H. Grenier 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 3-2 R. Safiullin 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 2-2 H. Grenier 15-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Safiullin 15-0 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 H. Grenier 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 4-3 H. Grenier 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 4-2 R. Safiullin 30-0 40-0 3-1 → 3-2 H. Grenier A-40 15-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-A 1-1 → 2-1 H. Grenier 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-0 → 0-1

4. [WC] Dominic Thiem vs Laslo Djere



Il match deve ancora iniziare

5. Peter Gojowczyk vs [WC] Yshai Oliel



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Liam Broady vs [6] Nicolas Alvarez Varona



ATP Tel Aviv Liam Broady [1] Liam Broady [1] 7 6 Nicolas Alvarez Varona [6] Nicolas Alvarez Varona [6] 6 1 Vincitore: Broady Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Broady 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 N. Alvarez Varona 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 L. Broady 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 N. Alvarez Varona 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Broady 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 N. Alvarez Varona 15-15 df 15-30 df 15-40 0-1 → 1-1 L. Broady 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 ace 3-0* 3-1* ace 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 L. Broady 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 N. Alvarez Varona 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 L. Broady 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 N. Alvarez Varona 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 L. Broady 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 N. Alvarez Varona 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 L. Broady 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 N. Alvarez Varona 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-1 → 3-2 N. Alvarez Varona 0-15 1-1 L. Broady 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 N. Alvarez Varona 0-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

2. [4] Alexander Shevchenko vs Cem Ilkel



ATP Tel Aviv Alexander Shevchenko [4] Alexander Shevchenko [4] 6 4 1 Cem Ilkel Cem Ilkel 2 6 6 Vincitore: Ilkel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 C. Ilkel 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 C. Ilkel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Shevchenko 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-3 → 1-3 C. Ilkel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Ilkel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Shevchenko 0-15 0-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 C. Ilkel 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 C. Ilkel 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 C. Ilkel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 C. Ilkel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 C. Ilkel 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 C. Ilkel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-A 4-2 → 5-2 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 C. Ilkel 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 C. Ilkel 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 C. Ilkel 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0

3. [4] Ariel Behar / Maximo Gonzalez vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul (non prima ore: 15:00)



ATP Tel Aviv Ariel Behar / Maximo Gonzalez [4] Ariel Behar / Maximo Gonzalez [4] 3 7 5 Sadio Doumbia / Fabien Reboul Sadio Doumbia / Fabien Reboul 6 5 10 Vincitore: Doumbia / Reboul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 S. Doumbia / Reboul 0-1 1-1 2-1 2-2 3-2 4-2 6-2 6-3 7-3 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Doumbia / Reboul 0-15 0-30 df 0-40 df df 6-5 → 7-5 A. Behar / Gonzalez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-4 → 5-5 A. Behar / Gonzalez 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 A. Behar / Gonzalez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 A. Behar / Gonzalez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 S. Doumbia / Reboul 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Behar / Gonzalez 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 A. Behar / Gonzalez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Behar / Gonzalez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Behar / Gonzalez 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Doumbia / Reboul 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Behar / Gonzalez 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Behar / Gonzalez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0

ATP 250 Seoul (Sud Corea) – 1° Turno, cemento

ATP Seoul Yosuke Watanuki • Yosuke Watanuki 40 1 Jaume Munar Jaume Munar A 2 Vincitore: Munar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Y. Watanuki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A 1-2 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Y. Watanuki 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Munar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

1. [Q] Yosuke Watanukivs Jaume Munar

2. [LL] Aleksandar Kovacevic vs [7] Miomir Kecmanovic



ATP Seoul Aleksandar Kovacevic Aleksandar Kovacevic 6 6 Miomir Kecmanovic [7] Miomir Kecmanovic [7] 4 4 Vincitore: Kovacevic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Kecmanovic 15-0 15-15 ace 15-30 ace 15-40 ace 30-40 ace ace 5-4 → 6-4 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 4-4 → 5-4 M. Kecmanovic 0-15 ace 0-30 ace 15-30 15-40 ace 30-40 ace 40-40 40-A ace ace 3-4 → 4-4 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace ace 2-4 → 3-4 M. Kecmanovic 40-15 0-15 0-30 ace 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 15-30 ace df 2-2 → 2-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 15-30 ace 15-40 ace 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace ace 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 ace 15-30 ace 30-30 ace 40-30 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 15-30 ace 15-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 40-40 40-A ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Kecmanovic 0-15 ace 15-15 30-15 30-30 ace 30-40 ace 40-40 40-A ace ace 5-4 → 6-4 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace ace 4-4 → 5-4 M. Kecmanovic 15-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 A. Kovacevic 15-0 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 3-3 → 4-3 M. Kecmanovic 15-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 2-2 → 3-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace 2-1 → 2-2 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace 40-40 ace 40-A ace 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 0-40 ace 15-40 ace 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace ace 0-0 → 1-0

3. [6] Borna Coric vs Radu Albot



ATP Seoul Hiroki Moriya Hiroki Moriya 3 4 Radu Albot Radu Albot 6 6 Vincitore: Albot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 R. Albot 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 3-5 H. Moriya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-5 → 2-5 R. Albot 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-4 → 1-5 H. Moriya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 R. Albot 30-0 40-0 1-2 → 1-3 H. Moriya 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 R. Albot 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 H. Moriya 15-15 30-15 ace 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 H. Moriya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 R. Albot 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 H. Moriya 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 R. Albot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 H. Moriya 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2

4. [WC] Seong-chan Hong vs [WC] Kaichi Uchida (non prima ore: 12:00)



ATP Seoul Seong-chan Hong Seong-chan Hong 4 2 Kaichi Uchida Kaichi Uchida 6 6 Vincitore: Uchida Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 K. Uchida 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 S. Hong 0-15 df 15-30 30-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 K. Uchida 30-0 40-0 1-4 → 1-5 S. Hong 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 K. Uchida 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 S. Hong 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 K. Uchida 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Hong 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Uchida 0-15 df 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 S. Hong 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 K. Uchida 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 S. Hong 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 K. Uchida 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 S. Hong 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 K. Uchida 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Hong 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Uchida 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Hong 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Sander Gille / Joran Vliegen vs Max Schnur / John-Patrick Smith