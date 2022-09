Incredibile alla Laver Cup: un manifestante fa invasione di campo e si dà fuoco al braccio durante Tsitsipas-Schwartzman

Ha davvero dell’incredibile quanto accaduto poco fa a Londra, sede della Laver Cup 2022, nel corso del secondo singolare di giornata tra Stefanos Tsitsipas e Diego Schwartzman (vittoria del greco col punteggio di 6-2 6-1): un manifestante, che indossava una maglietta con la scritta “End UK private jets”, ha fatto invasione di campo e, dopo essersi seduto a ridosso della rete, si è dato fuoco al braccio destro. Immediato l’intervento degli addetti alla sicurezza, che hanno provveduto a bloccare la fiammata e hanno successivamente trasportato il soggetto fuori dal rettangolo di gioco.

A climate change activist set his arm on fire during the second singles match of the day at #LaverCup (Tsitsipas vs. Schwartzman) in protest against UK private jets.

His t-shirt said 'End UK private jets'

Photo from @epaphotos pic.twitter.com/U7ISsJ6PTx

— Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) September 23, 2022