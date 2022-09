Entry list ATP 250 Napoli: ci sono Musetti, Fognini e Sonego, oltre a Rublev, Carreno Busta e Bautista Agut

È stata svelata la entry list del nuovo torneo ATP 250 “Tennis Napoli Cup”, che si giocherà dal 17 al 23 ottobre sul campo cemento outdoor appena realizzato presso il Tennis Club Napoli. Il torneo, dotato di un montepremi sarà di 612.000 euro, segna l’esordio per la città partenopea nel massimo tour ATP, dopo anni di esperienza con l’evento Challenger.

Come già anticipato, sarà Andrey Rublev la stella del torneo, ma il campo di partecipanti vede la presenza altri giocatori di assoluto rilievo come Pablo Carreno Busta, Roberto Bautista Agut, Alejandro Davidovich Fokina. Alle spalle di questo trio di top30 ATP spagnoli, ecco Lorenzo Musetti, miglior azzurro in classifica al via del torneo campano. Presenti anche Monfils, Kecmanovic, Baez, Ramos-Vinolas, Mannarino, Cachin, Moutet, Djere, e soprattutto altri due italiani, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego.

Tra i vari alternate, troviamo Kokkinakis, Garin, Fucsovics, Daniel, Millman, Gombos.

Certamente altri azzurri entreranno nel main draw grazie alle wild card, che saranno comunicate più avanti a ridosso del torneo.

“Questa entry list di qualità ci soddisfa in pieno” ha dichiarato il direttore del torneo, Angelo Chiaiese, bandiera del Tennis Club Napoli sia da giocatore che da capitano della squadra di Serie A, vincitrice per due volte del campionato italiano nel 1999 e nel 2002 con Rita Grande (fonte Supertennis.tv). “Abbiamo una partecipazione di campioni in gara tra le migliori del mondo nel 2022, per quanto riguarda i tornei ATP250. Serietà, impegno e passione stanno pagando, ma la nostra organizzazione non si ferma qui: ci impegneremo al massimo per sfruttare nel miglior modo possibile la wild card a nostra disposizione. C’è ancora una casella vuota da riempire, siamo convinti di poter regalare ancora delle belle sorprese agli appassionati che ci seguono e che saranno al Tennis Club Napoli per il torneo”.

La Tennis Napoli Cup si disputerà su due campi: l’Arena di Rotonda Diaz, la cui capienza sarà di 4000 posti e i cui lavori di costruzione partiranno il 21 settembre, e il centrale D’Avalos, con una capienza di 1000 posti. Proprio sul centrale D’Avalos in questi giorni sono in pieno corso i lavori di trasformazione della superficie: da terra rossa ad hard. Stesso processo che coinvolge i due campi che verranno utilizzati per gli allenamenti del torneo e posti all’interno del prestigioso circolo sul lungomare di Napoli.

Entry List Md

Rublev, Andrey 9

Fognini, Fabio ITA 54

Carreno Busta, Pablo ESP 14

Cachin, Pedro ARG 57

Bautista Agut, Roberto ESP 21

Moutet, Corentin FRA 64

Davidovich Fokina, Alejandro ESP

Sonego, Lorenzo ITA 65

Musetti, Lorenzo ITA 30

Djere, Laslo SRB 67

Monfils, Gael FRA 32

Martinez, Pedro ESP 68

Kecmanovic, Miomir SRB 33

Nakashima, Brandon USA 69

Baez, Sebastian ARG 37

Carballes Baena, Roberto ESP 72

Ramos-Vinolas, Albert ESP 40

Galan, Daniel Elahi 75

Alternates

1. Lestienne, Constant (3) FRA 76

2. Gaston, Hugo (1) FRA 79

3. Zapata Miralles, Bernabe (1) ESP 80

4. Kokkinakis, Thanasi (2) AUS 81

5. Garin, Cristian (2) CHI 82

6. McDonald, Mackenzie (3) USA 84

7. Halys, Quentin (3) FRA 86

8. Huesler, Marc-Andrea (3) SUI 87

9. Fucsovics, Marton (2) HUN 91

10. Borges, Nuno (1) POR 94

11. Daniel, Taro (2) JPN 95

12. Grenier, Hugo (3) FRA 96

13. Kubler, Jason (3) AUS 99

14. Gombos, Norbert (3) SVK 101

15. Millman, John (3) AUS 103

16. Kudla, Denis (2) USA 104

17. van Rijthoven, Tim (3) NED 106

18. Safiullin, Roman (1) 107

19. Kozlov, Stefan (1) USA 108

20. Machac, Tomas (3) CZE 109

21. Humbert, Ugo (3) FRA 110

22. Verdasco, Fernando (1) ESP 115

23. Andujar, Pablo (2) ESP 117

24. Taberner, Carlos (3) ESP 121

25. Ymer, Elias (2) SWE 122

26. Zhang, Zhizhen (2) CHN 124

27. Passaro, Francesco (1) ITA 127

28. @ Bhambri, Yuki (2) IND 127

29. Rodionov, Jurij (1) AUT 136

30. Vukic, Aleksandar (2) AUS 138

31. Blancaneaux, Geoffrey (3) FRA 139

32. Broady, Liam (3) GBR 140

33. Pospisil, Vasek (2) CAN 142

34. Nardi, Luca (1) ITA 143

35. Brouwer, Gijs (2) NED 146

36. Cecchinato, Marco (1) ITA 147