Challenger Columbus 2: Il Tabellone Principale e di Quali. Un azzurro presente nelle quali

Challenger Columbus 2 – Tabellone Principale – hard

(1) Thompson, Jordan vs Broom, Charles

Mejia, Nicolas vs Sasikumar, Mukund

Uchiyama, Yasutaka vs Diallo, Gabriel

McHugh, Aidan vs (6) Koepfer, Dominik

(4) Vukic, Aleksandar vs Cox, Daniel

(Alt) Clark, Ezekiel vs Qualifier

(WC) Kingsley, Cannon vs Qualifier

Qualifier vs (7) Jubb, Paul

(8) Hijikata, Rinky vs Qualifier

(WC) Boulais, Justin vs (WC) Tracy, James

Lock, Benjamin vs Zhu, Evan

Qualifier vs (3) Stricker, Dominic

(5) Couacaud, Enzo vs Quiroz, Roberto

(Alt) Chappell, Nick vs Galarneau, Alexis

(Alt) Kumar, Omni vs Sandgren, Tennys

Qualifier vs (2) Gomez, Emilio

(1) Nakagawa, Naokivs Bye(WC) Yakubov, Reecevs (8) Smith, Roy

(2) Kirchheimer, Strong vs Bye

Frantzen, Constantin vs (9) Trotter, James

(3) Ponwith, Nathan vs Bye

(WC) Anthrop, Jack vs (10) Bernard, Alexander

(4) Harrison, Ryan vs Bye

Ferrari, Francesco vs (11) Baadi, Taha

(5) McNally, John vs (WC) Cash, Robert

(WC) Stearns, Preston vs (12) Glinka, Daniil

(6) Young, Donald vs Brown, Preston

(Alt) Saar, Karl Kiur vs (7/PR) Kypson, Patrick

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Jack Anthrop vs [10] Alexander Bernard

2. Constantin Frantzen vs [9] James Trotter

3. [5] John McNally vs [WC] Robert Cash

4. [6] Donald Young vs Preston Brown

Court 4 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Francesco Ferrari vs [11] Taha Baadi

2. [WC] Preston Stearns vs [12] Daniil Glinka

3. [WC] Reece Yakubov vs [8] Roy Smith

4. [Alt] Karl Kiur Saar vs [7/PR] Patrick Kypson