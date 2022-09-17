Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 San Diego: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Giovanni Oradini presente nelle quali per i colori italiani

17/09/2022 08:40 Nessun commento
Giovanni Oradini nella foto
Giovanni Oradini nella foto

USA ATP 250 San Diego – Tabellone Principale – hard
(1) Evans, Daniel GBR vs Bye
Daniel, Taro JPN vs Qualifier
(WC) Holt, Brandon USA vs Lestienne, Constant FRA
Johnson, Steve USA vs (6) Tabilo, Alejandro CHI

(3) Giron, Marcos USA vs Bye
Etcheverry, Tomas Martin ARG vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Popyrin, Alexei AUS vs (7) Duckworth, James AUS

(5) Nakashima, Brandon USA vs (WC) Svajda, Zachary USA
Kudla, Denis USA vs (WC) Verdasco, Fernando ESP
Huesler, Marc-Andrea SUI vs Galan, Daniel Elahi COL
Bye vs (4) Martinez, Pedro ESP

(8) Wolf, J.J. USA vs Kozlov, Stefan USA
O’Connell, Christopher AUS vs Kubler, Jason AUS
Laaksonen, Henri SUI vs McDonald, Mackenzie USA
Bye vs (2) Brooksby, Jenson USA

USA ATP 250 San Diego – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Ficovich, Juan Pablo ARG vs Nanda, Govind USA
(WC) Rivera, Hudson USA vs (5) Krueger, Mitchell USA

(2) Mena, Facundo ARG vs Smith, Keegan USA
Gengel, Marek CZE vs (8) Fanselow, Sebastian GER

(3) Eubanks, Christopher USA vs (WC) Ayeni, Alafia USA
(PR) Klahn, Bradley USA vs (6) Escobedo, Ernesto USA

(4) Nava, Emilio USA vs (Alt) Brymer, Gage USA
Oradini, Giovanni ITA vs (7) Kovacevic, Aleksandar USA

Barnes Stadium – Ora italiana: 20:30 (ora locale: 11:30 am)
1. [WC] Hudson Rivera USA vs [5] Mitchell Krueger USA
2. [4] Emilio Nava USA vs [Alt] Gage Brymer USA
3. [PR] Bradley Klahn USA vs [6] Ernesto Escobedo USA
4. [3] Christopher Eubanks USA vs [WC] Alafia Ayeni USA

Grandstand – Ora italiana: 20:30 (ora locale: 11:30 am)
1. [1] Juan Pablo Ficovich ARG vs Govind Nanda USA
2. Giovanni Oradini ITA vs [7] Aleksandar Kovacevic USA
3. Marek Gengel CZE vs [8] Sebastian Fanselow GER
4. [2] Facundo Mena ARG vs Keegan Smith USA

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