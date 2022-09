ATP 250 San Diego: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Giovanni Oradini presente nelle quali per i colori italiani

ATP 250 San Diego – Tabellone Principale – hard

(1) Evans, Daniel vs Bye

Daniel, Taro vs Qualifier

(WC) Holt, Brandon vs Lestienne, Constant

Johnson, Steve vs (6) Tabilo, Alejandro

(3) Giron, Marcos vs Bye

Etcheverry, Tomas Martin vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Popyrin, Alexei vs (7) Duckworth, James

(5) Nakashima, Brandon vs (WC) Svajda, Zachary

Kudla, Denis vs (WC) Verdasco, Fernando

Huesler, Marc-Andrea vs Galan, Daniel Elahi

Bye vs (4) Martinez, Pedro

(8) Wolf, J.J. vs Kozlov, Stefan

O’Connell, Christopher vs Kubler, Jason

Laaksonen, Henri vs McDonald, Mackenzie

Bye vs (2) Brooksby, Jenson

Barnes Stadium – Ora italiana: 20:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [WC] Hudson Rivera vs [5] Mitchell Krueger

2. [4] Emilio Nava vs [Alt] Gage Brymer

3. [PR] Bradley Klahn vs [6] Ernesto Escobedo

4. [3] Christopher Eubanks vs [WC] Alafia Ayeni

Grandstand – Ora italiana: 20:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [1] Juan Pablo Ficovich vs Govind Nanda

2. Giovanni Oradini vs [7] Aleksandar Kovacevic

3. Marek Gengel vs [8] Sebastian Fanselow

4. [2] Facundo Mena vs Keegan Smith