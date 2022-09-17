ATP 250 San Diego: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Giovanni Oradini presente nelle quali per i colori italiani
ATP 250 San Diego – Tabellone Principale – hard
(1) Evans, Daniel vs Bye
Daniel, Taro vs Qualifier
(WC) Holt, Brandon vs Lestienne, Constant
Johnson, Steve vs (6) Tabilo, Alejandro
(3) Giron, Marcos vs Bye
Etcheverry, Tomas Martin vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Popyrin, Alexei vs (7) Duckworth, James
(5) Nakashima, Brandon vs (WC) Svajda, Zachary
Kudla, Denis vs (WC) Verdasco, Fernando
Huesler, Marc-Andrea vs Galan, Daniel Elahi
Bye vs (4) Martinez, Pedro
(8) Wolf, J.J. vs Kozlov, Stefan
O’Connell, Christopher vs Kubler, Jason
Laaksonen, Henri vs McDonald, Mackenzie
Bye vs (2) Brooksby, Jenson
ATP 250 San Diego – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Ficovich, Juan Pablo vs Nanda, Govind
(WC) Rivera, Hudson vs (5) Krueger, Mitchell
(2) Mena, Facundo vs Smith, Keegan
Gengel, Marek vs (8) Fanselow, Sebastian
(3) Eubanks, Christopher vs (WC) Ayeni, Alafia
(PR) Klahn, Bradley vs (6) Escobedo, Ernesto
(4) Nava, Emilio vs (Alt) Brymer, Gage
Oradini, Giovanni vs (7) Kovacevic, Aleksandar
Barnes Stadium – Ora italiana: 20:30 (ora locale: 11:30 am)
1. [WC] Hudson Rivera vs [5] Mitchell Krueger
2. [4] Emilio Nava vs [Alt] Gage Brymer
3. [PR] Bradley Klahn vs [6] Ernesto Escobedo
4. [3] Christopher Eubanks vs [WC] Alafia Ayeni
Grandstand – Ora italiana: 20:30 (ora locale: 11:30 am)
1. [1] Juan Pablo Ficovich vs Govind Nanda
2. Giovanni Oradini vs [7] Aleksandar Kovacevic
3. Marek Gengel vs [8] Sebastian Fanselow
4. [2] Facundo Mena vs Keegan Smith
TAG: ATP 250 San Diego, ATP 250 San Diego 2022
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