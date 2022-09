WTA 500 Tokyo: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

WTA 500 Tokyo – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Katarzyna Kawa vs Chihiro Muramatsu

(WC) Rina Saigo vs (8) Sophie Chang

(2) Fernanda Contreras Gomez vs Nagi Hanatani

Ena Shibahara vs (9) Kyoka Okamura

(3) Carol Zhao vs Giuliana Olmos

Haruna Arakawa vs (10) Xiaodi You

(4) Despina Papamichail vs Erika Sema

(WC) Rinko Matsuda vs (12) Himeno Sakatsume

(5) Isabella Shinikova vs Desirae Krawczyk

Nicole Melichar-Martinez vs (7) Kurumi Nara

(6) Danielle Lao vs (WC) Eri Hozumi

(WC) Sayaka Ishii vs (11) Ellen Perez

