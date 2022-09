Us Open: Parlano Carlos Alcaraz e Casper Ruud (Con i video della premiazione e partita)

Carlos Alcaraz : “È semplicemente folle. Non avrei mai pensato di raggiungere simili risultati a 19 anni, è arrivato tutto così velocemente. È incredibile, ho sognato tutto questo fin da quando ero bambino, sin dai miei primi passi su un campo da tennis. Poter sollevare questo trofeo, per me, è meraviglioso.

Come ha detto Juan Carlos, a Montreal e a Cincinnati ho perso un po’ il piacere di giocare, sentivo la pressione. Non riuscivo a sorridere in campo, cosa che faccio ad ogni partita in ogni torneo. Sono arrivato qui soltanto per divertirmi giocando a tennis e per sorridere di più. Devo solo ringraziare Juan Carlos stesso, così come tutta la mia famiglia e il mio team.

Ora come ora cerco soltanto di godermi il momento: avere questo trofeo tra le mani è magnifico. In ogni caso, ovviamente sono affamato e voglio vincere ancora, voglio stare al top per molto tempo, spero molti anni. Lavorerò sempre più intensamente per poter tornare ad assaporare simili emozioni“.

“Quando ho vinto Miami ho pensato di poter vincere un Major. Prima, però, pensavo semplicemente che avrei dovuto crescere ancora: pensavo di poter fare buoni risultati negli Slam, ma non che ne avrei vinto uno.

Mi sono sorpreso del modo nel quale sono riuscito a superarmi nei momenti difficili. Ho sempre avuto difficoltà a mantenere il livello durante tutto il torneo. Mi sono sorpreso di essermi superato nel quinto set con Tiafoe dopo aver perso il quarto, nel quarto set con Sinner e quando ho salvato il match point.“

Casper Ruud : “Lui ha giocato molto bene e in maniera particolarmente aggressiva su quei due break point. Forse sono stato un po’ troppo passivo sul primo, sarei probabilmente dovuto andarmi a guadagnare il punto. Si può dire che il terzo set avrebbe deciso il match: eravamo un set pari e il terzo è stato molto lungo e combattuto. Ho giocato un tie-break orribile, purtroppo ho commesso troppi errori: non sono riuscito a togliermi dalla testa i due set point mancati. Nel quarto set, invece, per lui era tutto più facile essendo in vantaggio. Ha servito bene e non ho avuto possibilità per strappargli la battuta.

Tutto quello che è già riuscito a raggiungere alla sua età è semplicemente incredibile. Ha comunque quattro anni in meno di me, come ho detto altre volte lui è uno di quei talenti che nascono raramente. Per me, in questo momento è il miglior giocatore del mondo, merita sicuramente il n°1. Io, allo stesso tempo, sono molto orgoglioso di essere il n°2: in un certo qual modo so di dover ancora compiere un ultimo passo, anche se temo sarà particolarmente dura!.