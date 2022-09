Challenger Rennes: Il Main Draw ed il Tabellone di Qualificazione. Una presenza azzurra nelle quali

CHALLENGER Rennes (Francia) – Tabellone Principale, cemento (al coperto)

(1) Gaston, Hugo vs Qualifier

(WC) Debru, Gabriel vs Rosenkranz, Mats

Qualifier vs Tabur, Clement

Added, Dan vs (7) Paire, Benoit

(3) Grenier, Hugo vs Qualifier

Andreev, Adrian vs Janvier, Maxime

(WC) Thiem, Dominic vs Simon, Gilles

Escoffier, Antoine vs (5) Peniston, Ryan

(8) Brouwer, Gijs vs Qualifier

(WC) Chidekh, Clement vs Decamps, Gabriel

Bellier, Antoine vs Vatutin, Alexey

Qualifier vs (4) Humbert, Ugo

(6) Barrere, Gregoire vs Moriya, Hiroki

Furness, Evan vs Qualifier

Masur, Daniel vs De Loore, Joris

De Schepper, Kenny vs (2) Gojowczyk, Peter

(1) Peliwo, Filipvs Pontico, Hugo(Alt) Fallert, Fabianvs (10) Bergevi, Filip

(2) Topo, Marko vs Sibille, Imran

(PR) Poullain, Lucas vs (8) Compagnucci, Tommaso

(3) Diez, Steven vs (WC) Sanchez, Luca

(Alt) Arribage, Theo vs (9) Rehberg, Max Hans

(4) Reymond, Arthur vs Uzhylovskyi, Volodoymyr

(Alt) Freund, Simon vs (11/WC) Mora, Maxime

(5/Alt) Friberg, Karl vs Olivetti, Albano

(Alt) Jebens, Hendrik vs (7) Beauge, Maxence

(6) Liutarevich, Ivan vs Mertens, Yannick

(WC) Le Bourjois, Virgile vs (12) Johnson, Luke

Court Le Liberte – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [PR] Lucas Poullain vs [8] Tommaso Compagnucci

2. [1] Filip Peliwo vs Hugo Pontico

3. [4] Arthur Reymond vs Volodoymyr Uzhylovskyi

4. [Alt] Hendrik Jebens vs [7] Maxence Beauge

5. [5/Alt] Karl Friberg vs Albano Olivetti

Court Saint Gregoire – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Marko Topo vs Imran Sibille

2. [Alt] Fabian Fallert vs [10] Filip Bergevi

3. [WC] Virgile Le Bourjois vs [12] Luke Johnson

4. [Alt] Simon Freund vs [11/WC] Maxime Mora

5. [6] Ivan Liutarevich vs Yannick Mertens

6. [Alt] Theo Arribage vs [9] Max Hans Rehberg

7. [3] Steven Diez vs [WC] Luca Sanchez