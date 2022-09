Ruud supera Khachanov nella semifinale degli US Open e diventa numero uno del mondo almeno per alcune ore. Prima finale a New York per il norvegese

Quando sono iniziati gli US Open, si è parlato molto dei candidati a lasciare New York come numero uno del mondo. Daniil Medvedev, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas hanno meritato l’attenzione di tutti, ma c’era un altro candidato che aveva un conto molto difficile da saldare e che è rimasto un po’ in disparte in questa lotta. Proprio così, Casper Ruud è in finale agli US Open ed è virtualmente il nuovo numero uno del mondo almeno fino alla conclusione dell’altra semifinale.

Ruud si è assicurato la sua seconda finale Major della stagione e della carriera battendo Karen Khachanov (31°), per 7-6(5), 6-2, 5-7, 6-2. L’attuale numero sette del mondo attenderà l’esito dello scontro tra Alcaraz e Frances Tiafoe. Se lo spagnolo dovesse perdere, il norvegese andrebbe in finale sapendo di essere il numero uno a prescindere da tutto. Se Carlitos vincesse, la finale deciderà chi sarà il nuovo leader della classifica.

Casper Ruud ha messo a segno ben 52 vincenti a fronte di 33 errori non forzati, smantellando il tennis di Khachanov. Il russo ha approfittato di un po’ di calo di gioco del norvegese per chiudere il terzo set e provare a nutrire qualche speranza di rimonta, ma il norvegese ha reagito in modo autorevole nel quarto parziale per ripetere quanto fatto al Roland Garros, dove aveva perso contro Nadal solo in finale.

Ora si è garantito che lascerà New York in una delle prime due posizioni della classifica ATP e dimostra che chi lo guardava con saccenza ad inizio torneo si sbagliava di grosso.

K. Khachanov vs C. Ruud



Slam Us Open K. Khachanov [27] K. Khachanov [27] 6 2 7 2 C. Ruud [5] C. Ruud [5] 7 6 5 6 Vincitore: C. Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 2-5 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-4 → 1-5 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 df 15-40 6-5 → 7-5 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 C. Ruud 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 2-2 → 3-2 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Ruud 15-0 ace 30-0 40-0 2-5 → 2-6 K. Khachanov 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-5 → 2-5 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 K. Khachanov 0-15 0-30 df 0-40 1-3 → 1-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-1 → 1-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 0*-2 1-2* ace 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 C. Ruud 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 5-5 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Khachanov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

15 ACES 103 DOUBLE FAULTS 184/124 (68%) FIRST SERVE % IN 69/108 (64%)57/84 (68%) WIN % ON 1ST SERVE 57/69 (83%)19/40 (48%) WIN % ON 2ND SERVE 23/39 (59%)17/31 (55%) NET POINTS WON 20/23 (87%)3/5 (60%) BREAK POINTS WON 6/13 (46%)28/108 (26%) RECEIVING POINTS WON 48/124 (39%)43 WINNERS 5341 UNFORCED ERRORS 34104 TOTAL POINTS WON 12811875.9 ft DISTANCE COVERED 13518.8 ft51.2 ft DISTANCE COVERED/PT. 58.3 ft

GLI HL DI RUUD-KHACHANOV