Challenger Tulln, Siviglia, Cassis e Nonthaburi 3: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

CHALLENGER Tulln (Austria) – Semifinali, terra battuta

1. [1] Alexander Erler/ Lucas Miedlervs Maximilian Neuchrist/ Sam Weissborn

2. [4] Elias Ymer vs Jozef Kovalik



3. [Q] Jelle Sels vs [3] Norbert Gombos



Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Zdenek Kolar / Denys Molchanov vs Lukas Klein / Igor Zelenay



ATP Seville Kimmer Coppejans Kimmer Coppejans 6 6 2 Facundo Diaz Acosta Facundo Diaz Acosta 7 3 6 Vincitore: Diaz Acosta

1. [SE] Kimmer Coppejansvs Facundo Diaz Acosta

2. [3] Roberto Carballes Baena vs [6] Federico Delbonis (non prima ore: 19:00)



ATP Seville Roberto Carballes Baena [3] Roberto Carballes Baena [3] 6 6 Federico Delbonis [6] Federico Delbonis [6] 1 2 Vincitore: Carballes Baena

3. Fabian Marozsan vs [2] Bernabe Zapata Miralles (non prima ore: 21:00)



ATP Seville Fabian Marozsan Fabian Marozsan 3 2 Bernabe Zapata Miralles [2] Bernabe Zapata Miralles [2] 6 6 Vincitore: Zapata Miralles

Pista 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. Nicolas Alvarez Varona / Alberto Barroso Campos vs [2] Fabian Fallert / Bart Stevens



ATP Seville Nicolas Alvarez Varona / Alberto Barroso Campos Nicolas Alvarez Varona / Alberto Barroso Campos 6 6 10 Fabian Fallert / Bart Stevens [2] Fabian Fallert / Bart Stevens [2] 7 4 7 Vincitore: Alvarez Varona / Barroso Campos

2. [Alt] Timofey Skatov vs [WC] Jerzy Janowicz



ATP Seville Timofey Skatov Timofey Skatov 6 6 Jerzy Janowicz Jerzy Janowicz 3 2 Vincitore: Skatov

3. Adrian Menendez-Maceiras / Miljan Zekic vs Roman Andres Burruchaga / Facundo Diaz Acosta



ATP Seville Adrian Menendez-Maceiras / Miljan Zekic Adrian Menendez-Maceiras / Miljan Zekic 1 7 8 Roman Andres Burruchaga / Facundo Diaz Acosta Roman Andres Burruchaga / Facundo Diaz Acosta 6 6 10 Vincitore: Burruchaga / Diaz Acosta

1. Borna Gojovs [2] James Duckworth

2. [3] Hugo Grenier vs [8] Kaichi Uchida



3. [1] Constant Lestienne vs Francesco Maestrelli



COURT 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [4] Victor Vlad Cornea / Artem Sitak vs Michael Geerts / Joran Vliegen



2. [7] Zsombor Piros vs [4] Tomas Machac



3. [1] Romain Arneodo / Albano Olivetti vs [3] Yuki Bhambri / Saketh Myneni



ATP Nonthaburi 3 Denis Istomin Denis Istomin 4 3 Omar Jasika Omar Jasika 6 6 Vincitore: Jasika

1. Denis Istominvs Omar Jasika

2. [1] Yosuke Watanuki vs Sho Shimabukuro



ATP Nonthaburi 3 Yosuke Watanuki [1] Yosuke Watanuki [1] 6 0 Sho Shimabukuro Sho Shimabukuro 7 6 Vincitore: Shimabukuro

3. [4] Billy Harris OR [Q] Gage Brymer vs [Q] Stuart Parker OR Yshai Oliel



4. [1] Benjamin Lock / Courtney John Lock OR Francis Casey Alcantara / Christopher Rungkat vs [4] Anirudh Chandrasekar / Yuta Shimizu OR Akira Santillan / Bu Yunchaokete



Court B – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 10:00)

1. [4] Billy Harris vs [Q] Gage Brymer



ATP Nonthaburi 3 Billy Harris [4] Billy Harris [4] 2 6 6 Gage Brymer Gage Brymer 6 1 2 Vincitore: Harris

2. Arthur Cazaux vs [3] Nam Hoang Ly



ATP Nonthaburi 3 Arthur Cazaux Arthur Cazaux 6 3 6 Nam Hoang Ly [3] Nam Hoang Ly [3] 3 6 0 Vincitore: Cazaux

3. Denis Istomin OR Omar Jasika vs [Q] Makoto Ochi



4. Makoto Ochi / Seita Watanabe vs [3] Toshihide Matsui / Kaito Uesugi



ATP Nonthaburi 3 Makoto Ochi / Seita Watanabe Makoto Ochi / Seita Watanabe 15 4 Toshihide Matsui / Kaito Uesugi [3] • Toshihide Matsui / Kaito Uesugi [3] 30 2

5. Makoto Ochi / Seita Watanabe OR [3] Toshihide Matsui / Kaito Uesugi vs Yunseong Chung / Ajeet Rai OR [2] Ray Ho / Grigoriy Lomakin



Court 1 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 10:00)

1. [Q] Stuart Parker vs Yshai Oliel



ATP Nonthaburi 3 Stuart Parker Stuart Parker 4 6 6 Yshai Oliel Yshai Oliel 6 3 4 Vincitore: Parker

Court 2 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 10:00)

1. [1] Benjamin Lock / Courtney John Lock vs Francis Casey Alcantara / Christopher Rungkat



ATP Nonthaburi 3 Benjamin Lock / Courtney John Lock [1] Benjamin Lock / Courtney John Lock [1] 6 3 5 Francis Casey Alcantara / Christopher Rungkat Francis Casey Alcantara / Christopher Rungkat 4 6 10 Vincitore: Alcantara / Rungkat

2. [4] Anirudh Chandrasekar / Yuta Shimizu vs Akira Santillan / Bu Yunchaokete



ATP Nonthaburi 3 Anirudh Chandrasekar / Yuta Shimizu [4] Anirudh Chandrasekar / Yuta Shimizu [4] 6 7 10 Akira Santillan / Bu Yunchaokete Akira Santillan / Bu Yunchaokete 7 5 5 Vincitore: Chandrasekar / Shimizu

3. Yunseong Chung / Ajeet Rai vs [2] Ray Ho / Grigoriy Lomakin (non prima ore: 06:00)