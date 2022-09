Francesco Passaro sconfitto in finale al Challenger di Como

Al ritorno in campo sulla terra rossa, dopo l’esperienza degli Us Open, Francesco Passaro sfiora un altro titolo Atp cedendo in finale, al Challenger 80 Città di Como, al tedesco Cedrik-Marcel Stebe. Il tennista teutonico, con un passato da Top-100, ha fatto valere la sua maggiore esperienza al cospetto del perugino, che sceso in campo piuttosto contratto, non è riuscito mai a trovare il suo abituale ritmo.

Tanti errori nel primo set, con il mancino tedesco sempre avanti e Passaro comunque generoso nel raggiungere il tie-break, appannaggio dell’avversario 7-2. Buona la partenza nel secondo parziale, con l’allievo di coach Roberto Tarpani che è riuscito a strappare due volte il servizio a Stebe. La mancanza di continuità però è stata decisiva, con il tedesco più lucido e meno falloso e quindi abile a chiudere la contesa 76 64. Peccato insomma, anche se la quinta finale Challenger di un superbo 2022, consente a Francesco Passaro di ritoccare il suo best ranking (attorno alla 125esima posizione mondiale), di diventare il sesto tennista italiano per classifica e di guardare con fiducia all’obiettivo da raggiungere entro la fine dell’anno. Ovvero quella di entrare nei primi 100 tennisti mondiali per poter magari disputare il Main Draw degli Australian Open. La prossima settimana, per il classe 2001 umbro, altra rassegna su terra, al Challenger 100 di Tulln, in Austria, dove al primo turno affronterà il portoghese Pedro Sousa.

CHALLENGER Como (Italia) – Finale , terra battuta

ATP Como Cedrik-Marcel Stebe Cedrik-Marcel Stebe 7 6 Francesco Passaro [3] Francesco Passaro [3] 6 4 Vincitore: Stebe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Passaro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 C. Stebe 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 C. Stebe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Stebe 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Passaro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 C. Stebe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 0-1 → 1-1 C. Stebe 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 4*-1 df 5*-1 6-1* 6-2* 6-6 → 7-6 C. Stebe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 6-6 F. Passaro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 C. Stebe 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 5-3 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Passaro 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Passaro 30-0 40-0 2-0 → 2-1 C. Stebe 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Passaro 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

