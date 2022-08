Us Open: Jannik Sinner vince al quinto set contro il tedesco Altmaier

Jannik Sinner accede al secondo turno degli Us Open.

L’azzurro ha sconfitto questa sera all’esordio del main draw americano Daniel Altmaier classe 1998 e n.93 del mondo con il risultato di 57 62 61 36 61 in 3 ore e 35 minuti di partita.

Al secondo turno Jannik Sinner sfiderà il qualificato americano Christopher Eubanks classe 1996 e n.145 ATP.

Da segnalare che Sinner dopo aver perso il primo set per 7 a 5 (break decisivo sul 5 pari perdendo la battuta a 30 dal 30 a 0) nel secondo set dominava il teutonico brekkando in due occasioni Daniel e conquistando la frazione per 6 a 2.

Nel terzo set Jannik continuava il dominio togliendo il servizio al tedesco nel secondo e al sesto gioco e portando a casa la frazione per 6 a 1 mettendo a segno anche un ace sulla palla set.

Nel quarto parziale Altmaier salvava ben quattro palle break nel primo game di cui tre consecutive (annullate con due errori a rete di Jannik, un lob sulla riga del teutonico vincente e un servizio vincente) e poi sul 2 a 1 toglieva la battuta a Sinner che commetteva sulla palla break un sanguinoso doppio fallo.

Il tedesco non concedeva molto al servizio e portava a casa il quarto set per 6 a 3 tenendo a 30 il turno di battuta e piazzando sul 30 pari un servizio vincente esterno e sulla palla set con uno splendido rovescio lungolinea portava l’incontro al quinto e decisivo set.

Nel quinto set l’azzurro sull’1 pari si trovava sotto per 0-40 con tre palle break da annullare e ad un passo dal baratro.

Sinner però annullava la prima con un errore a rete di Altmaier, la seconda con un ace e la terza palla break con coraggio piombando a rete e chiudendo il punto con la seconda volèe.

Nel game successivo Sinner metteva a segno il break ai vantaggi con uno scambio rocambolesco sulla palla break, fatto di drop e rincorse da una parte e dall’altra, con Jannik che chiudeva però con il dritto in arretramento vincente portandosi poi sul 4 a 1.

Proprio sul 4 a 1 Jannik conquistava un nuovo break chiudendo pochi minuti dopo la partita per 6 a 1.

3° Inc. D. Altmaier vs J. Sinner



Slam Us Open D. Altmaier D. Altmaier 7 2 1 6 1 J. Sinner [11] J. Sinner [11] 5 6 6 3 6 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 1-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 D. Altmaier 15-15 40-40 40-A 1-4 → 1-5 J. Sinner 15-0 1-3 → 1-4 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Sinner 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 D. Altmaier 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 D. Altmaier 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 1-4 → 1-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 D. Altmaier 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-3 → 1-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-2 → 0-3 D. Altmaier 0-15 0-30 df 0-40 0-1 → 0-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Altmaier 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 D. Altmaier 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 J. Sinner 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 D. Altmaier 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-4 → 4-4 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 D. Altmaier 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 2-2 → 3-2 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 0-1

6 ACES 162 DOUBLE FAULTS 579/127 (62%) FIRST SERVE % IN 69/121 (57%)49/79 (62%) WIN % ON 1ST SERVE 52/69 (75%)21/48 (44%) WIN % ON 2ND SERVE 35/52 (67%)20/37 (54%) NET POINTS WON 33/45 (73%)3/9 (33%) BREAK POINTS WON 7/15 (47%)34/121 (28%) RECEIVING POINTS WON 57/127 (45%)34 WINNERS 5152 UNFORCED ERRORS 45104 TOTAL POINTS WON 14412551.7 ft DISTANCE COVERED 12194.6 ft50.6 ft DISTANCE COVERED/PT. 49.2 ft