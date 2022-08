Us Open: Il programma completo di Mercoledì 31 Agosto 2022

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

A. Murray vs E. Nava

E. Ruse vs C. Gauff

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

S. Williams vs A. Kontaveit

D. Medvedev vs A. Rinderknech

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

X. Wang vs M. Sakkari

M. Keys vs C. Giorgi

N. Kyrgios vs B. Bonzi

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

J. Draper vs F. Auger-Aliassime

B. Haddad Maia vs B. Andreescu

Grandstand – Ore: 17:00

O. Jabeur vs E. Mandlik

H. Grenier vs M. Berrettini

T. Paul vs S. Korda

L. Fernandez vs L. Samsonova

Court 17 – Ore: 17:00

V. Kuzmova vs S. Rogers

A. Riske-Amritraj vs C. Osorio

T. van Rijthoven vs C. Ruud

K. Khachanov vs T. Monteiro

Court 5 – Ore: 17:00

C. Garin vs A. de Minaur

A. Schmiedlova vs S. Zhang

A. Tabilo vs J. Wolf

A. Kalinskaya vs C. Garcia

Court 10 – Ore: 17:00

M. Granollers / H. Zeballos vs M. Demoliner / J. Sousa

A. Rosolska / E. Routliffe vs V. Heisen / K. Kawa

Y. Putintseva / Y. Wickmayer vs R. Peterson / A. Potapova

S. Johnson / S. Querrey vs W. Koolhof / N. Skupski

Court 13 – Ore: 17:00

C. Moutet vs B. van de Zandschulp

V. Kudermetova vs M. Zanevska

D. Krawczyk / D. Schuurs vs A. Cornet / J. Teichmann

N. Borges vs Y. Wu

Court 4 – Ore: 17:00

N. Melichar-Martinez / E. Perez vs M. Brengle / C. Liu

K. Flipkens / S. Sorribes Tormo vs E. Hozumi / M. Ninomiya

A. Muhammad / E. Shibahara vs V. Gracheva / K. Piter

M. Giron / M. McDonald vs K. Krawietz / A. Mies

E. Shibahara / F. Skugor vs K. Mladenovic / N. Mektic

Court 6 – Ore: 17:00

Y. Xu / Z. Yang vs M. Bouzkova / L. Siegemund

T. Mihalikova / A. Sasnovich vs I. Bara / E. Gorgodze

J. Peers / A. Popyrin vs M. Arevalo / J. Rojer

A. Bublik / H. Rune vs D. Kudla / F. Tiafoe

Court 7 – Ore: 17:00

R. Ram / J. Salisbury vs F. Coria / C. Rodriguez

J. Pegula / A. Krajicek vs R. Montgomery / N. Monroe

T. Martincova / A. Panova vs N. Podoroska / M. Sherif

N. Cacic / R. Ramanathan vs S. Bolelli / F. Fognini

I. Ivashka / S. Kwon vs R. Haase / P. Oswald

Court 8 – Ore: 17:00

J. Paolini / M. Trevisan vs A. Bondar / G. Minnen

N. Lammons / J. Withrow vs J. Lehecka / J. Vesely

N. Mahut / E. Roger-Vasselin vs Q. Halys / A. Mannarino

A. Krueger / P. Stearns vs G. Dabrowski / G. Olmos

Court 9 – Ore: 17:00

K. Christian / L. Marozava vs A. Li / C. Tauson

L. Glasspool / H. Heliovaara vs W. Blumberg / M. Kecmanovic

T. Puetz / M. Venus vs A. Golubev / P. Martinez

S. Baez / T. Etcheverry vs A. Nedovyesov / A. Qureshi

B. Pera / J. Withrow vs A. Guarachi / H. Heliovaara

Court 11 – Ore: 17:00

P. Carreno Busta vs A. Bublik

D. Snigur vs R. Marino

D. Galan vs J. Thompson

A. Krunic vs B. Krejcikova

Court 12 – Ore: 17:00

B. Holt vs P. Cachin

D. Galfi vs H. Dart

A. Davidovich Fokina vs M. Fucsovics

E. Rodina vs A. Tomljanovic

Court 14 – Ore: 17:00

N. Dzalamidze / K. Rakhimova vs S. Chang / A. Kulikov

R. Van der Hoek / A. Van Uytvanck vs R. Brantmeier / C. Ngounoue

A. Ramos-Vinolas / B. Zapata Miralles vs A. Behar / G. Escobar

J. Ostapenko / D. Vega Hernandez vs L. Kichenok / R. Matos

Court 15 – Ore: 17:00

T. Brkic / M. Gonzalez vs R. Klaasen / M. Melo

I. Begu / R. Olaru vs A. Bolsova / U. Eikeri

S. Gille / L. Kubot vs A. Karatsev / L. Saville

N. Parrizas-Diaz / A. Rus vs C. McNally / T. Townsend