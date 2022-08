Us Open: Nuno Borges che ha sconfitto il nostro Francesco Maestrelli al turno decisivo: “E’ stata una partita molto nervosa, Molti alti e bassi. Abbiamo interrotto la partita tre o quattro volte e si sono dovuti fare tutti i preparativi per l’ingresso in campo”

Nuno Borges si è qualificato questo venerdì per il main draw degli US Open, al suo primo tentativo, e alla fine della partita era naturalmente molto felice dopo aver battuto il nostro Francesco Maestrelli. Il 25enne di Madeira ha ricordato il nervosismo di una partita che si è conclusa sette ore dopo l’inizio, a causa delle numerose interruzioni dovute alla pioggia caduta abbondantemente durante la giornata decisiva delle qualificazioni.

“E’ stata una partita molto nervosa, Molti alti e bassi. Abbiamo interrotto la partita tre o quattro volte e si sono dovuti fare tutti i preparativi per l’ingresso in campo, tutto il riscaldamento e abbiamo anche mangiato qualcosa dopo tutte queste ore di interruzione per pioggia. Alla fine per me è stata davvero una “grande partita” che ricorderò per sempre e sono davvero felice di essere riuscito a qualificarmi per il main draw. Nel terzo set quando era sotto per 3 a 5 non mi sono demoralizzato e sono riuscito a controbrekkarlo. Nel tiebreak decisivo sul 4 a 7 non mi sono perso d’animo ho combattuto ancora e ho rimontato Maestrelli vincendo la partita. Non ho sempre giocato bene, ma ho tenuto duro e sono rimasto positivo nei momenti difficili. Quando era importante ho dato il meglio di me stesso. Sono davvero felice”, ha confessato il lusitano al termine della partita.

Borges affronterà al primo turno il giovane americano Ben Shelton, 19 anni. Sarà il primo incontro tra i due, che non si sono mai incontrate al College.