Challenger Banja Luka, Praga 3, Nonthaburi e Granby: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

CHALLENGER Banja Luka (Bosnia & Herzegovina) – Semifinali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. Dragos Nicolae Madarasvs [2] Fabian Marozsan

2. Nicolas Alvarez vs [3/WC] Damir Dzumhur (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

3. Fabian Fallert / Hendrik Jebens vs Vladyslav Manafov / Oleg Prihodko (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [WC] Jakub Mensikvs [2] Oleksii Krutykh

2. Lucas Gerch vs [Q] Joao Domingues



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Victor Vlad Cornea / Andrew Paulson vs Adrian Andreev / Murkel Dellien



Il match deve ancora iniziare

ATP Nonthaburi 1 Nam Hoang Ly Nam Hoang Ly 6 6 6 Dane Sweeny Dane Sweeny 4 7 3 Vincitore: Ly Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 N. Hoang Ly 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 D. Sweeny 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 5-3 N. Hoang Ly 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 D. Sweeny 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 N. Hoang Ly 15-0 15-15 df 30-15 40-30 2-2 → 3-2 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 N. Hoang Ly 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 D. Sweeny 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 N. Hoang Ly 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 40*-15 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 N. Hoang Ly 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 N. Hoang Ly 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 D. Sweeny 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-3 → 5-4 N. Hoang Ly 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 D. Sweeny 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 N. Hoang Ly 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 D. Sweeny 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 N. Hoang Ly 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 D. Sweeny 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 N. Hoang Ly 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 D. Sweeny 0-15 0-30 df 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Hoang Ly 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 D. Sweeny 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 4-4 → 5-4 N. Hoang Ly 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 N. Hoang Ly 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 N. Hoang Ly 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 N. Hoang Ly 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

1. Nam Hoang Lyvs Dane Sweeny

2. [Q] Valentin Vacherot vs [2] Yasutaka Uchiyama



ATP Nonthaburi 1 Valentin Vacherot Valentin Vacherot 0 3 Yasutaka Uchiyama [2] • Yasutaka Uchiyama [2] 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Y. Uchiyama 3-2 V. Vacherot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Y. Uchiyama 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Evgeny Donskoy / Alibek Kachmazov vs [2] Tristan Schoolkate / Dane Sweeny



Il match deve ancora iniziare

4. [3] JiSung Nam / MinKyu Song vs Evgeny Donskoy / Alibek Kachmazov OR [2] Tristan Schoolkate / Dane Sweeny (non prima ore: 09:30)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Granby (Canada) – Semifinali, cemento

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [WC] Gabriel Diallovs [9] Hiroki Moriya1. [6] Juncheng Shangvs [Q] Aidan Mayo

2. [3] Jonathan Eysseric / Artem Sitak vs [4] Julian Cash / Henry Patten (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare