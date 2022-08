Caroline Garcia non dà scampo alla Kvitova e conquista il WTA 1000 di Cincinnati

Caroline Garcia, a 28 anni, è tornata ai suoi giorni migliori. L’ex top 5 mondiale – nel 2017, anno in cui ha vinto due tornei WTA in Cina e si è fermata solo alla finale delle WTA Finals di Singapore -, ha vinto questa domenica il titolo WTA 1000 di Cincinnati, negli Stati Uniti, concludendo una settimana da sogno, in cui è partita addirittura dalle qualificazioni.

Attualmente 35ª WTA, la francese, che negli ultimi due mesi ha vinto due titoli WTA 250 (Bad Homburg e Varsavia) oltre al doppio al Roland Garros (al fianco di Kristina Mladenovic) ha sconfitto in finale la ceca Petra Kvitova, 28ª WTA ed ex numero due, per 6-2 6-4, in un match in cui ha salvato tutte le otto palle break che ha affrontato, giocando perfettamente i momenti importanti dell’incontro.

Garcia sale al 17° posto nella classifica WTA e al nono nella Race to the Finals.