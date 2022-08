Challenger Grodzisk Mazowiecki, Vancouver e Santo Domingo: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

CHALLENGER Grodzisk Mazowiecki (Polonia) – Semifinali, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [6] Zhizhen Zhangvs Harold Mayot

2. [5] Tomas Machac vs [Q] Skander Mansouri



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Robin Haase / Philipp Oswald vs [2] Hugo Nys / Fabien Reboul



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Santo Domingo (Repubblica Dominicana) – Quarti di Finale e Semifinali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. Renzo Olivovs [3] Tomas Martin Etcheverry

2. [1] Roberto Carballes Baena vs Marco Trungelliti



ATP Santo Domingo Roberto Carballes Baena [1] Roberto Carballes Baena [1] 40 2 Marco Trungelliti • Marco Trungelliti A 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Trungelliti 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Trungelliti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [WC] Peter Bertran / Victor Estrella Burgos vs Ruben Gonzales / Reese Stalder



Il match deve ancora iniziare

4. Renzo Olivo OR [3] Tomas Martin Etcheverry vs [8] Facundo Mena OR [2] Pedro Cachin (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Roberto Carballes Baena OR Marco Trungelliti vs [4] Daniel Elahi Galan OR Thiago Agustin Tirante



Il match deve ancora iniziare

6. [1] Nicolas Barrientos / Miguel Angel Reyes-Varela OR [WC] Roman Andres Burruchaga / Nick Hardt vs



Il match deve ancora iniziare

ESTADIO MITUR – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Facundo Mena vs [2] Pedro Cachin



ATP Santo Domingo Facundo Mena [8] • Facundo Mena [8] 0 2 Pedro Cachin [2] Pedro Cachin [2] 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 F. Mena 2-5 P. Cachin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 F. Mena 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 P. Cachin 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-3 → 1-4 F. Mena 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Mena 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 P. Cachin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. [4] Daniel Elahi Galan vs Thiago Agustin Tirante



ATP Santo Domingo Daniel Elahi Galan [4] Daniel Elahi Galan [4] 15 3 Thiago Agustin Tirante • Thiago Agustin Tirante 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Agustin Tirante 0-15 3-2 D. Elahi Galan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Agustin Tirante 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 D. Elahi Galan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Elahi Galan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [WC] Peter Bertran / Victor Estrella Burgos OR Ruben Gonzales / Reese Stalder vs Daniel Dutra da Silva / Alexander Merino



Il match deve ancora iniziare

CANCHA AVENA AMERICANA – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Nicolas Barrientos / Miguel Angel Reyes-Varela vs [WC] Roman Andres Burruchaga / Nick Hardt



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Vancouver (Canada) – Semifinali, cemento

Il match deve ancora iniziare

3. [5] Constant Lestiennevs Ugo Humbert(non prima ore: 23:00)

4. [3] Arthur Rinderknech vs Vasek Pospisil (non prima ore: 00:30)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

2. Treat Huey/ John-Patrick Smithvs [3] Andre Goransson/ Ben McLachlan(non prima ore: 23:30)