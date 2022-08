Masters 1000 Cincinnati: Jannik Sinner vince un durissimo match contro Thanasi Kokkinakis ed approda al secondo turno

Jannik Sinner vince una grande battaglia al tiebreak del terzo set ed approda al secondo turno nel torneo Masters 1000 di Cincinnati.

L’azzurro ha sconfitto questo pomeriggio Thanasi Kokkinakis proveniente dalle qualificazioni con il risultato di 67 (9) 64 76 (6) dopo 3 ore e 15 minuti di partita.

Al secondo turno sfiderà uno tra Carreno-Busta o Kecmanovic.

Match durissimo quello vinto da Sinner che nel terzo set si è trovato sul 3 a 4, 15-40, ad un passo dalla sconfitta quando ha dovuto annullare due palle break con grande coraggio (Servizio esterno e drop di dritto per annullare la prima e con ancora la prima si fiondava a rete chiudendo una volèe di rovescio non banale sul secondo break point), che avrebbero mandato in caso di conversione Kokkinakis a servire per il match.

Sul 5 pari era Sinner a mancare quattro palle break e si andava al tiebreak.

Qui Jannik mancava una palla match sul 6 a 5 (con la terza risposta consecutiva del tiebreak out sulla seconda di Kokkinakis).

Sul 6 pari però l’azzurro riusciva a rispondere alla prima dell’australiano e spingeva con il rovescio incrociato procurandosi il match point.

Nel punto successivo Sinner attaccava con il diritto e conquistava il punto finale della partita chiudendo l’incontro per 8 punti a 6.

ATP Cincinnati Thanasi Kokkinakis Thanasi Kokkinakis 7 4 6 Jannik Sinner [10] Jannik Sinner [10] 6 6 7 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* df 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 T. Kokkinakis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-5 → 4-6 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 T. Kokkinakis 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Kokkinakis 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 ace 2-1* 3-1* 3*-2 ace 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* ace 6-6 → 7-6 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-4 → 4-4 J. Sinner 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 0-1

13 ACES 65 DOUBLE FAULTS 370/124 (56%) FIRST SERVE 60/112 (54%)52/70 (74%) 1ST SERVE POINTS WON 46/60 (77%)30/54 (56%) 2ND SERVE POINTS WON 33/52 (63%)8/10 (80%) BREAK POINTS SAVED 5/6 (83%)17 SERVICE GAMES PLAYED 1714/60 (23%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 18/70 (26%)19/52 (37%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 24/54 (44%)1/6 (17%) BREAK POINTS CONVERTED 2/10 (20%)17 RETURN GAMES PLAYED 1716/22 (73%) NET POINTS WON 26/30 (87%)35 WINNERS 4328 UNFORCED ERRORS 3282/124 (66%) SERVICE POINTS WON 79/112 (71%)33/112 (29%) RETURN POINTS WON 42/124 (34%)115/236 (49%) TOTAL POINTS WON 121/236 (51%)216 km/h MAX SPEED 217 km/h203 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 203 km/h160 km/h2ND SERVE AVERAGE SPEED 156 km/h