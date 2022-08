Masters 1000 Cincinnati: per Sinner esordio con Kokkinakis, in quota l’azzurro punta il titolo

A Cincinnati va in scena un altro capitolo di avvicinamento agli US Open, in programma tra meno di un mese. Anche l’Italia proverà a dire la sua sul cemento dell’Ohio, nonostante la prematura eliminazione di Matteo Berrettini nella notte.

I betting analyst vedono Jannik Sinner come uno dei principali candidati alla vittoria finale, offerta a 12, anche se il favorito rimane Daniil Medvedev a 4,50. Segue Rafael Nadal, proposto a 5, mentre il titolo a Carlos Alcaraz paga 6 volte la posta. Un successo di Nick Kyrgios, finalista a Wimbledon un mese fa, riporta agipronews, si gioca a 9, con Stefanos Tsitsipas quotato a 16. Per Lorenzo Musetti, invece, la vittoria è vista addirittura a 200. Esordio per Sinner, che se la vedrà con Thanasi Kokkinakis: la vittoria dell’altoatesino al primo turno è vista a 1,20, contro il 4,50 del successo avversario. Favorito nel suo incontro anche Lorenzo Musetti, che arriva dalle qualificazioni e sfiderà Borna Coric: la vittoria dell’azzurro è offerta a 1,65, mentre quella del croato vale 2,20 la posta.

1R Coric – Musetti 0-0 2.26 1.63

1R Laaksonen – De Minaur 0-1 8.74 1.07

1R Kokkinakis – Sinner (10) 0-0 4.46 1.21

1R Paul – Brooksby 0-0 1.81 1.99

1R Ramos-Vinolas – Fognini 3-10 1.72 2.11

1R Fritz (11) – Baez 0-0 1.19 4.61

1R Sonego – Shelton 0-0 1.58 2.39

1R Carreno-Busta – Kecmanovic 0-0 1.71 2.14

1R Kyrgios – Davidovich Fokina 0-0 1.20 4.51

1R Krajinovic – Evans 2-1 2.34 1.60

2R Cilic (14) – Ruusuvuori 1-0 1.57 2.42

2R Karatsev – Schwartzman (13) 2-0 1.95 1.85

2R McDonald – Alcaraz (3) 0-1 5.70 1.14

2R Medvedev (1) – Van De Zandschulp 2-0 1.16 5.32

2R Tiafoe – Korda 3-0 1.96 1.85

2R Bautista-Agut (15) – Giron 1-0 1.40 3.00

2R Murray – Norrie (9) 2-0 2.95 1.40

2R Isner – Hurkacz (8) 2-0 2.74 1.46