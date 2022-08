Domenica 14 agosto saranno Federica Bilardo/Laura Mair e Federico Arnaboldi/Gabriele Piraino le finali del Memorial Lino Barbiero sui campi del C.S.2000 di Padova

Il torneo internazionale ITF maschile e femminile “2001 Team Città di Padova – Memorial Lino Barbiero” parla italiano: tutte italianissime saranno, infatti, le due finali.

Nel tabellone maschile (ITF 25.000$) si sfideranno il 18enne palermitano Gabriele Piraino, ATP 735 ATP e il ventiduenne Federico Arnaboldi, 723 ATP con best ranking di 540 ATP nel 2021. Piraino in semifinale ha superato il 20enne siciliano Fausto Tabacco (820ATP) con il punteggio di 7-6(3) 6-1: un primo set sempre in equilibrio ha visto prevalere Piraino che nella situazione ha commesso meno errori, per poi vederlo trionfare nettamente nel secondo set complice, forse, anche un calo fisico di Tabacco. Ottimo torneo comunque per Fausto, che ha estromesso all’esordio la testa di serie n.1 Esteve Lobato (291 ATP) e in seguito anche la testa di serie n.5 Ovcharenko (428 ATP). Molto più netta la vittoria di Arnaboldi su Dambrosi: un break a fine primo set sul 4-4 regala a Federico la possibilità di servire per il set, che chiude per 6-4, per poi prevalere nettamente 6-1 nel secondo set, con un Dambrosi molto più falloso e meno presente fisicamente. Bene anche il cammino di Dambrosi, che da Wild Card ha sconfitto l’argentino testa di serie n.2 Mariano Navone (359 ATP) e in seguito anche la testa di serie n. 6 Giovanni Oradini (436 ATP).

In campo femminile, ottima prestazione per la siciliana Federica Bilardo (testa di serie n.6 681 WTA), che supera nettamente per 6-4 6-1 la 16enne slovacca Irina Balus, vera sorpresa del torneo ed ora in partenza per disputare gli US Open Junior: cambi di ritmo, palle corte e back hanno reso impossibile alla giovane n.39 ITF Junior prendere ritmo non lasciando mai la possibilità di comandare il gioco. In finale troverà la diciannovenne bolzanina Laura Mair, alla sua prima finale ITF: partita dalle qualificazioni, Laura ha superato al termine di una vera e propria battaglia l’altra qualificata Alessandra Mazzola per 4-6 6-4 6-1, in una maratona durata due ore, fatta di accelerazioni e cambi di angolazione.

FINALI DI DOPPIO: VINCONO GLI AUSTRALIANI JASON TAYLOR/BRANDON WALKIN E VIRGINIA FERRARA/GEORGIA PEDONE

Ad aprire il fitto programma di giornata sono state però le finali dei due tabelloni di doppio.

Nel doppio maschile, la spuntano gli australiani testa di serie n.2 Jason Taylor/Brandon Walkin, 7-6(3) 6-0: esperti della specialità, soprattutto Jason Taylor, già conosciuto sui campi del Centro Sportivo 2000 in occasione dell’ATP Challenger del 2016 in cui aveva giocato in coppia con il fratello Adam (qui estromesso al primo turno in coppia con Tennyson Whiting) hanno superato la coppia croata formata da Duje Ajdukovic/Frane Nincevic, grazie ad un gioco dinamico, fatto di numerose entrate a rete, e servizi potenti.

In campo femminile, un dejà-vu per la 2001 Team: conquistano il titolo le giovani siciliane Georgia Pedone e Virginia Ferrara, già finaliste, sei anni fa, nel torneo Internazionale Tennis Europe Under 12 sui campi del Centro Sportivo Plebiscito, vincenti per 6-3 6-4 su Jessica Bertoldo (vincitrice quest’inverno del torneo Open di Natale al C.S. Plebiscito) ed Enola Chiesa.

Domani, domenica 14 agosto, si concluderà il torneo sui campi del Centro Sportivo 2000: a partire dalle ore 10.30 si disputerà la finale femminile tra Federica Bilardo e Laura Mair, mentre a seguire si sfideranno Federico Arnaboldi e Gabriele Piraino alla conquista del titolo maschile.

Ingresso gratuito.