Zverev torna ad allenarsi in campo (video)

“Un bambino felice tornato al suo campo da gioco preferito”. Con questo messaggio ed un video Alexander Zverev ha condiviso sui social il suo ritorno in campo. Il tedesco dopo il grave infortunio ai legamenti della caviglia patito nel corso della semifinale di Roland Garros contro Nadal ha ripreso finalmente a giocare su di un campo in sintetico a Monte Carlo.

Gli US Open sembrano forse troppo vicini per ipotizzare un suo rientro, ma chissà. L’anno scorso il tedesco battagliò per cinque set contro Djokovic in semifinale a New York, sconfitto dal serbo.

Pochi giorni fa Zverev ha lanciato la sua fondazione in soccorso dei giovani colpiti da diabete, rivelando di soffrire della malattia dall’età di 4 anni.

Con i punti conquistati da Medvedev al 250 di Los Cabos, sfuma la possibilità di Zverev di diventare n.1 del mondo entro poche settimane, ma la caccia al trono del tennis ripartirà in autunno, anche se il tedesco ha alcune cambiali pesanti da difendere, su tutte la vittoria alle ultime ATP Finals di Torino, dove sconfisse uno dopo l’altro Djokovic e Medvedev.