Nick Kyrgios annulla cinque match point ed approda in semifinale a Washington (Video)

Nick Kyrgios ha sconfitto nei quarti di finale del torneo di Washington Frances Tiafoe. L’australiano non vedeva l’ora di affrontare l’americano per la prima volta e c’è stato un po’ di tutto: grande tennis, grande spettacolo e un’altra vittoria di Kyrgios nel suo cammino verso le semifinali dell’ATP 500 di Washington.

Il numero 63 dell’ATP ha brillato in un match thriller sotto le luci di un venerdì sera, con una vittoria arrivata all’una di notte ora locale per 6-7(5), 7-6(12), 6-2 dopo 2h31. Kyrgios non ha mai subito un break, ma ha ceduto il primo set al tie-break e ha salvato cinque (!) match point nel secondo parziale, uno dei quali sul servizio di Tiafoe.

Quel che è certo è che l’australiano ha resistito e ha preso il largo nel terzo e decisivo set per assicurarsi la sua quinta semifinale nel 2022, questo nel luogo dove ha vinto il suo ultimo titolo, nel 2019. Per accedere alla finale, Kyrgios dovrà ora superare lo svedese Mikael Ymer (115°), che ha sorpreso Sebastian Korda (54°) per 6-2, 5-7, 6-3.