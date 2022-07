ATP Umago: Musetti lanciato dopo il trionfo ad Amburgo, per i bookie esordio facile con Bedene

Lorenzo Musetti, vincitore del primo torneo ATP in carriera ad Amburgo, battendo Carlos Alcaraz, non vuole fermarsi. Archiviato il successo, infatti, per il giovane di Carrara è tempo di tornare in campo a Umago, dove il classe 2002 azzurro esordirà sfidando Aljaz Bedene. I betting analyst vedono nettamente avanti Musetti, per cui la vittoria vale 1,33 volte la posta mentre il successo del suo avversario è in quota 3,15. Musetti è nettamente avanti anche nella conquista del primo set, in quota a 1,42 contro il 2,65 dello sloveno mentre il risultato finale più probabile è il 2-0 per l’italiano è in pole a 1,82, mentre il 2-1 è proposto a 3,35.

Umago

1R Agamenone – Djere 0-0 4.03 1.24

1R Moutet – Altmaier (6) 0-1 1.67 2.19

1R Molcan (5) – Ajdukovic 2-0 1.19 4.72

1R Musetti (8) – Bedene 1-0 1.34 3.24

1R Prizmic – Zapata Miralles 0-0 7.68 1.08

1R Etcheverry – Bagnis 1-1 1.71 2.13

1R Vesely – Delbonis 2-2 2.48 1.53