Luca Nardi positivo al Covid, niente wild card ad Umago. Invito a Duje Ajduković

Nardi non ci sarà

Sfortunato Luca Nardi che aveva ricevuto una wild card per il tabellone principale del torneo ATP 250 di Umago.

Oggi il 18enne italiano, risultato positivo al coronavirus, ha dovuto rinunciare alla sua wild card ad Umago, e il suo invito per il tabellone principale è andato al 21enne Duje Ajduković di Spalato ( ATP – 252°), che aveva un invito per le qualificazioni. Quell’invito è andato poi a Bliješko.

Le wild card Md di Umago

(WC) Duje Ajdukovic 252

(WC) Mili Poljicak 543

(WC) Dino Prizmic 810