ATP 250 Gstaad: Clamorosa rimonta di Matteo Berrettini che ad un passo dalla sconfitta approda in semifinale. Ora la sfida con Thiem

Grande rimonta di Matteo Berrettini che approda in semifinale nel torneo ATP 250 di Gstaad.

L’azzurro ha sconfitto questo pomeriggio nei quarti di finale lo spagnolo Pedro Martinez classe 1997 e n.52 ATP con il risultato di 36 76 (5) 61 dopo 2 ore e 17 minuti di partita.

In semifinale sfiderà l’ex top ten Dominic Thiem.

Da segnalare che Matteo dopo aver perso il primo set per 6 a 3 si è trovato nel tiebreak della seconda frazione sotto per 1 a 5.

Qui è partita una grandissima rimonta dell’azzurro che piazzava sei punti consecutivi e vinceva l’incredibile tiebreak per 7 punti a 5.

Nel terzo set l’azzurro dominava il campo e brekkava lo spagnolo nel primo ed al terzo gioco portandosi in un attimo sul 5 a 1.

Matteo poi chiudeva pochi minuti dopo la partita piazzando un nuovo break, il terzo del set, e portando a casa in questo modo la semifinale per 6 a 1.

ATP Gstaad Pedro Martinez [5] Pedro Martinez [5] 6 6 1 Matteo Berrettini [2] Matteo Berrettini [2] 3 7 6 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 1-5 P. Martinez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace ace 0-3 → 0-4 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 0-2 P. Martinez 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 4*-1 5*-1 5*-4 5*-5 6-6 → 6-7 P. Martinez 3-4 M. Berrettini 15-0 3-3 → 3-4 P. Martinez 2-3 → 3-3 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 2-2 → 2-3 P. Martinez 15-0 1-2 → 2-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-2 → 5-3 P. Martinez 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-1 → 4-2 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0

2 ACES 154 DOUBLE FAULTS 575/106 (71%) FIRST SERVE 46/81 (57%)48/75 (64%) 1ST SERVE POINTS WON 38/46 (83%)20/31 (65%) 2ND SERVE POINTS WON 20/35 (57%)6/9 (67%) BREAK POINTS SAVED 2/3 (67%)15 SERVICE GAMES PLAYED 138/46 (17%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON27/75 (36%)15/35 (43%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 11/31 (35%)1/3 (33%) BREAK POINTS CONVERTED 3/9 (33%)13 RETURN GAMES PLAYED 1568/106 (64%) SERVICE POINTS WON 58/81 (72%)23/81 (28%) RETURN POINTS WON 38/106 (36%)91/187 (49%) TOTAL POINTS WON 96/187 (51%)