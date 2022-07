Matteo Berrettini: “Wimbledon non l’ho visto, se non verso la fine. Ho tanta rabbia per tutte le occasioni che ho dovuto mancare in questa stagione, quindi sono felicissimo di ripartire“

In una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Matteo Berrettini ha parlato di diversi argomenti.

“Wimbledon non l’ho visto, se non verso la fine. Onestamente non riuscivo a guardarlo. Non sono un grande appassionato di tennis quando non lo gioco io. Mi sono buttato sui film e le serie, ho finito Peaky Blinders. Ammetto di non essere stato troppo socievole con chi cercava di chiamarmi o scrivermi in quei giorni….

Ho cercato di guardare il lato positivo. Nonostante la tristezza e la delusione, arrivavo da due settimane in cui non avrei potuto chiedere di meglio. Tornato dopo l’operazione alla mano sono riuscito a vincere due tornei. Quindi, alla fine, ho cercato di tornare da Londra con il ricordo positivo della vittoria al Queen’s e non con l’amaro in bocca per non aver giocato Wimbledon…”.

“Tornando qui a Gstaad ci stavo proprio pensando a quel successi di 4 anni fa in singolare e doppio. Sono passati 4 anni che sembrano 25. Sono una persona diversa adesso, non dico migliore o peggiore, ma sicuramente evoluta. Io sto bene ho voglia di giocare tante partite e ci sarò anche in doppio con mio fratello. Ho tanta rabbia per tutte le occasioni che ho dovuto mancare in questa stagione, quindi sono felicissimo di ripartire“.