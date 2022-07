Race to Milan: Sono otto gli azzurri nella top 20

E’ di Francesco Maestrelli, vincitore ieri del primo torneo Challenger in carriera a Verona, il balzo più evidente di questa settimana nella Pepperstone ATP Race to Milan, la classifica basata sui piazzamenti stagionali dei giocatori Under 21 che determinerà i qualificati alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals in programma all’Allianz Cloud di Milano dall’8 al 12 novembre prossimi. Grazie al successo in Veneto il 19enne pisano, oltre a guadagnare cento posizioni nella classifica ATP (oggi è n.237, suo best ranking), ha scalato 15 posizioni nella Race to Milan, salendo al quattordicesimo posto.

Positiva anche la settimana del ventenne Luciano Darderi, arrivato in semifinale in Romania nel Challenger di Iasi, la sua terza in carriera. Un risultato che lo ha proiettato al diciassettesimo posto nella classifica dei migliori Under 21 del circuito ATP, una graduatoria che dimostra la profondità del tennis italiano. Sono, infatti, ben otto gli italiani presenti nella Top 20 della Race to Milan.