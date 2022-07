WTA 250 Palermo: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di cinque azzurre

Si arricchisce di un’altra tennista italiana la pattuglia azzurra ai 33^ Palermo Ladies Open. Alle qualificazioni che prenderanno il via domani alle 16 sui campi in terra rossa del Country Time Club, parteciperà pure Federica Di Sarra, n. 221 della classifica mondiale (ma con un best ranking da n. 192) che è riuscita ad entrare in extremis in tabellone.

La 32enne tennista di Fondi, si aggiunge alle 4 Wild Card azzurre delle quali: Matilde Paoletti (943), Nuria Brancaccio (456), Lisa Pigato (380) e la siciliana Dalila Spiteri (550). Il compito più difficile sarà proprio per la 25enne tennista di Licata (ma si allena all’Acccadey di Francesco Cinà al Country) che dovrà affrontare la testa di serie n 1 delle qualificazioni, la romena Ana Bogdan (108 al mondo, con un best ranking da n. 59). “Sarà sicuramente un impegno gravoso – ha detto la Spiteri – i match più duri vanno, comunque, affrontati subito. Sarà bello giocare nuovamente sul campo centrale e poter contare sul sostegno del pubblico”.

Il match tra la beniamina di casa e la Bogdan sarà il clou del programma serale di domani sul centrale che torna ad avere la piena capienza di 1.800 posti a sedere. Matilde Paoletti (sempre sul centrale) scenderà in campo alle 16 per affrontare un’altra romena, Gabriela Lee (testa di serie n. 6 delle quali e n. 147 del ranking), a seguire ci sarà la partita tra Federica Di Sarra e la 21enne russa, Anastasia Tikhonova (182 della classifica mondiale). Poi, come detto, sarà la volta di Bogdan-Spiteri, quindi chiuderà il programma sul centrale il match tra la greca Despina Papamichail (195) e la 20enne Anastasia Zakharova (161).

Le altre azzurre saranno impegnate: Lisa Pigato sul campo 2 contro la 31enne statunitense Asia Muhammad (168), mentre Nuria Brancaccio affronterà sul campo 6 la testa di serie n. 3 delle quali, la 19enne russa Elina Avanesyan (133).

I biglietti delle qualificazioni (sia domani che domenica) avranno un costo che va da 5 a 10 euro. I tagliandi possono essere acquistati sia alla biglietteria del circolo Country in viale dell’Olimpo che sul circuito Vivaticket.

TABELLONE PRINCIPALE. La mancata assegnazione di una Wild Card ad una Top 20 e l’assenza di Special Exempt, consente alla statunitense Lauren Davis (102 del ranking) ed alla 21enne cinese Xiyu Wang (104) di entrare nel tabellone principale, guidato da Martina Trevisan. (nr)

CENTER COURT starts at 04:00 PM

[6] G. Lee (ROU) vs [WC] M. Paoletti (ITA)

F. Di Sarra (ITA) vs [12] A. Tikhonova

NB 7:45 PM [1] A. Bogdan (ROU) vs [WC] D. Spiteri (ITA)

D. Papamichail (GRE) vs [9] A. Zakharova

COURT 6 starts at 04:00 PM

[4] R. Masarova (ESP) vs S. Mendez (AUS)

[2] Y. In-Albon (SUI) vs L. Chirico (USA)

F. Di Lorenzo (USA) vs [11] C. Alves (BRA)

[3] E. Avanesyan vs [WC] N. Brancaccio (ITA)

COURT 2 starts at 04:00 PM

N. Vikhlyantseva vs [7] J. Fourlis (AUS)

[WC] L. Pigato (ITA) vs [10] A. Muhammad (USA)

E. Jacquemot (FRA) vs [8] L. Jeanjean (FRA)

[5] J. Grabher (AUT) vs N. Podoroska (ARG)