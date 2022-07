Jannik Sinner ed il suo rapporto con l’erba. Il suo è stato un grande Wimbledon

Alla vigilia dei Championships chi avrebbe detto che Sinner sarebbe arrivato ai quarti di finale e che avrebbe strappato due set al sei volte campione Nole Djokovic?

Probabilmente nessuno. E con buone ragioni dato che Jannik prima del suo match d’esordio contro Stan Wawrinka non aveva ancora vinto nessuna partita su erba in carriera. Solo pochi giorni prima era arrivata la sconfitta ad Eastbourne contro Tommy Paul, dove si era intravisto qualcosa di buono, ma era evidente la fatica che faceva Sinner negli spostamenti.

L’erba, d’altronde, la conosce ancora poco ed è per questo che già superare un paio di turni a Wimbledon sarebbe stato un buon risultato

Invece Jannik ha iniziato a prendere sempre più confidenza coi manti verdi di Church Road. Prima è arrivata una convincente vittoria contro John Isner, in cui il prossimo numero uno d’Italia (lunedì supererà Berrettini in quanto Matteo dovrà scalare i 1200 punti della finale del 2021) è stato bravissimo a disinnescarne il servizio e ad essere solido nei suoi turni di battuta, non concedendo neanche una palla break.

Ma le cose più belle Jannik le ha fatte vedere nella sfida con Carlos Alcaraz. L’azzurro ha dominato in ogni aspetto del gioco, riuscendo a rintuzzare alla perfezione anche il ritorno dello spagnolo dopo il tie-break del terzo set.

È stata una vittoria davvero molto importante questa per Sinner, in quanto gli potrà ridare la fiducia che forse si era un po’ affievolita negli scorsi mesi. Non deve essere certo stato facile vedere Carlitos vincere così tanto, mentre lui era alle prese con continui contrattempi e noie fisiche.

Nella partita con Djokovic certamente un po’ di amarezza rimane. Stare due set avanti con chi su quello specifico campo non perde dalla finale con Murray del 2013, ha acceso un po’ a tutti i legittimi sogni di gloria.

Nole però abbiamo imparato a conoscerlo fin troppo bene e infatti è riuscito, come sempre, a tirare fuori il suo meglio al momento giusto.

Jannik ha giocato una buona partita, direi fenomenale per i primi due set. Quello su cui dovrà migliorare è la tenuta fisica, in modo da mantenere un livello così alto per due o tre ore in più.

I passi in avanti nel suo gioco però sono evidenti, a partire dal servizio, così come nel gioco di volo e nelle smorzate. Certo, ancora ci sono ampi margini specialmente su questi colpi, ma sembra che la strada intrapresa possa essere quella giusta. L’innesto nel team di Darren Cahill porterà sicuramente i suoi frutti, vista la grandissima esperienza del coach australiano.

C’è da essere fiduciosi. Jannik ha imparato a giocare bene anche su questa superficie e, più in generale, ha tutto il tempo e soprattutto la voglia di migliorare e superare i suoi attuali limiti.

Deve essere molto contento del torneo disputato. Torneo nel quale, senza dubbio, è andato oltre le più rosee aspettative, stupendo forse anche sé stesso.





Filippo Cretoni