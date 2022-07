ATV Tennis Open: Presentazione del torneo. Ecco le wild card

Presentata all’Antico Tiro a Volo l’edizione numero 12 dell’ATV Tennis Open. Dopo due anni di stop forzato, la prestigiosa rassegna internazionale torna in calendario con ancora maggiore entusiasmo: da lunedì 11 a domenica 17 luglio, giocatrici affermate e giovani in rampa di lancio sono pronte a darsi battaglia sui campi dello storico circolo di via Eugenio Vajna 21 con l’obiettivo di scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione. Presenti Sara Errani, che proverà a difendere il titolo del 2019, Lucrezia Stefanini e la francese Fiona Ferro (ex numero 39 del mondo).

Giorgio Averni: “Puntiamo forte sul tennis femminile” – “La scelta di puntare su un torneo femminile – spiega Giorgio Averni, presidente del Circolo Antico Tiro a Volo – è stata voluta anche per porsi in controtendenza a ciò che accade ovunque, dove è il tennis maschile a prendersi la scena. Offriamo alle protagoniste del torneo una cornice unica, ricca di passione e professionalità. Abbiamo l’obiettivo di crescere i ragazzi del nostro vivaio in modo sano, trasmettendo loro principi fondamentali come il rispetto delle regole e degli avversari”.

Vito Cozzoli: “Roma si prepara ad un’estate di sport” – “Da maggio con gli Internazionali BNL d’Italia fino ad agosto con gli Europei di nuoto. Sono mesi importanti per il tennis e per lo sport italiano in generale”. Lo ha dichiarato Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute. “Nei primi di maggio abbiamo iniziato con gli Internazionali e non abbiamo mai riscontrato un successo simile di pubblico e incasso. Abbiamo proseguito con il padel, il taekwondo, Piazza di Siena ed il Mondiale di beach volley. Sono contento di essere qui come ospite e non come organizzatore, mi sento più rilassato. Il tennis all’Antico Tiro a Volo è un’occasione di promozione dello sport. Servono competenza, passione ed entusiasmo”.

Alessandro Onorato e la vocazione sportiva capitolina – “Roma ha una vocazione naturale per i grandi eventi di natura sportiva e culturale, che aiutano la diffusione dello sport di base”, ha dichiarato Alessandro Onorato, assessore Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. “Questo è uno dei circoli più belli di Roma, ha una storia importante – ha aggiunto – Dobbiamo fare in modo che l’evento diventi cittadino e non relegato solo agli appassionati di tennis”

Tathiana Garbin: “All’ATV si respira aria di tradizione” – “Per il tennis italiano è un momento straordinario”, le parole dell’ex numero 22 WTA e attuale capitana della nazionale italiana di Billie Jean King Cup. “Questi risultati sono frutto di un percorso iniziato da lontano e portato avanti nel tempo dalla classe dirigente FIT con grande lungimiranza. Qui all’Antico Tiro a Volo c’è una tradizione importante, tante ragazze sono passate da questi campi prima di imporsi definitivamente nel circuito maggiore. Penso a Martina Trevisan, che grazie ad una Wild Card partecipò e vinse nel 2015, mettendo da parte punti importanti per poter partecipare ai tornei dello Slam. La sinergia tra i circoli e la Federazione Italiana Tennis sta creando occasioni e grandi opportunità di crescita”. Grande entusiasmo anche da parte di Adriano Albanesi, direttore della manifestazione. “Al via saranno presenti tante giovani interessanti, pronte a ripercorrere la strada di giocatrici del calibro di Rybakina, Pavlyuchenkova e Yastremska. Non vediamo l’ora di iniziare”.

Wild Card e giovani azzurre – Wild Card a Verena Meliss, Matilde Paoletti, Camilla Rosatello e Diletta Cherubini. Nelle qualificazioni Nuria Brancaccio, reduce da ben due medaglie ai Giochi del Mediterraneo di Orano, e le giovani Lisa Pigato e Melania Delai.

Antico Tiro a Volo e Mastercard – Il Circolo Antico Tiro a Volo è lieto di annunciare una nuova partnership con Mastercard, tecnology company che mette in connessione i consumatori con le loro passioni grazie al programma Priceless. L’esclusività dell’Antico Tiro a Volo e di questo Torneo è in linea con lo spirito delle esperienze Priceless che Mastercard offre ai consumatori attraverso Priceless.com.