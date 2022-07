Wimbledon: Quarti di Finale. Djokovic b. Sinner 57 26 63 62 62 (rivivi il dettaglio con le statistiche della partita)

Wimbledon – Quarti di Finale – Erba

Centre Court – Ore: 2:30pm

N. Djokovic vs J. Sinner



Slam Wimbledon N. Djokovic [1] N. Djokovic [1] 5 2 6 6 6 J. Sinner [10] J. Sinner [10] 7 6 3 2 2 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-1 → 5-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-0 → 4-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 2-0 J. Sinner 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 J. Sinner 4-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 J. Sinner 2-1 → 3-1 N. Djokovic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Sinner 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 N. Djokovic 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 df 4-2 → 4-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 N. Djokovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 J. Sinner 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

8 ACES 85 DOUBLE FAULTS 785/128 (66%) FIRST SERVE % IN 72/134 (54%)70/85 (82%) WIN % ON 1ST SERVE 50/72 (69%)18/43 (42%) WIN % ON 2ND SERVE 31/62 (50%)28/39 (72%) NET POINTS WON 22/35 (63%)6/15 (40%) BREAK POINTS WON 4/9 (44%)53/134 (40%) RECEIVING POINTS WON 40/128 (31%)41 WINNERS 4333 UNFORCED ERRORS 41141 TOTAL POINTS WON 1213967.0 m DISTANCE COVERED 4165.5 m15.1 m DISTANCE COVERED/PT. 15.9 m

3. Singles ranking 13.

22. 5. 1987 Birthdate 16. 8. 2001

187 cm Height 188 cm

80 kg Weight 76 kg

right Plays right



In caso div vittoria sfiderà in Semifinale

D. Goffin vs C. Norrie