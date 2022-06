Wimbledon: Parlano Jannik Sinner e Lorenzo Sonego

Dalla Gazzetta parla Jannik Sinner alla vigilia della partita contro John Isner nel torneo di Wimbledon.

Jannik Sinner : “Preparerò la partita come sempre, senza cambiare la propria routine. Sono abituato a concentrami sul mio gioco, so che con Isner devo tenere lo scambio io e non dargli occasioni sul mio servizio. Lui ha la miglior battuta del circuito, sarà fondamentale l’aspetto mentale, non ci sarà ritmo e bisognerà abituarsi anche a una partita sporca, magari brutta. Dovrò avere un equilibrio perfetto in campo.

Sull’erba sono più complicati i movimenti, perché è una superficie su cui si gioca solo un mese all’anno e cambia con le condizioni ambientali. E poi bisogna adattarsi alle trappole del campo, perché non sempre è necessario giocare il colpo perfetto: i rimbalzi spesso ti aiutano comunque a tenere il controllo.

A casa qui a Wimbledon ci dividiamo i compiti, l’altro giorno Darren (Cahill, il nuovo supercoach, ndr) ha fatto il barbecue ed è venuto benissimo, da buon australiano. La sera comunque mi piace restare in casa a mangiare, siamo già in giro tutto l’anno.

Poi giochiamo alla Playstation, solo che il mio manager ha portato Fifa 2011 e i giocatori sono quelli di quell’epoca. Io prendo il Milan, lui il Chelsea”.

Lorenzo Sonego : “Ho servito con molta continuità, per fortuna lui non ha una grande battuta, questo mi ha avvantaggiato.

“Dovessi giocare con Nadal? Beh, è uno che qualcosina ha vinto… forse l’erba è la superficie migliore per incontrarlo, dovrei impostare una partita incredibile, e molto aggressiva col servizio e il dritto, qua difendere non conviene a nessuno. La palla salta meno, rimane ad altezza fianco, e di rovescio la preferisco così, per giocarlo piatto.

L’anno scorso ho giocato sul centrale con Federer, almeno ho un pochino di esperienza in questo.

L’evoluzione del mio gioco è arrivata quando ho capito che avendo due armi come servizio e dritto, dovevo andare a cercarmi il punto, a questo livello qua aspettare non si può, chi prende in mano il gioco per primo è troppo avvantaggiato.

Il mio disco? Eh, il mio migliore amico canta, è bravo a scrivere i testi, io lo sfrutto… da piccoli giocavamo a scrivere canzoni e cantarle per divertimento, ora cerchiamo di farlo una volta all’anno.

Per quanto riguarda Matteo, io avrei fatto lo stesso, è giusto così e lo stimo molto per questa decisione, ha tutto il mio rispetto, non tutti avrebbero fatto così”.