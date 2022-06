Wimbledon: Elisabetta Cocciaretto si ferma al secondo turno. Fuori tutte le azzurre

Elisabetta Cocciaretto fuori al secondo turno nel torneo di Wimbledon.

La 21enne di Fermo, n.119 WTA (in gara con il ranking protetto dopo lo stop di quasi un anno per i problemi al ginocchio), è stata sconfitta dalla rumena Irina-Camelia Begu, n.43 WTA, alla decima partecipazione ai “The Championships” dove ha raggiunto il terzo turno nel 2015 con il risultato di 64 64 in 1 ora e 20 minuti di partita.

Da segnalare che Elisabetta nel primo set ha ceduto la battuta nel terzo gioco e poi dopo aver annullato anche una palla per il doppio break non impensieriva in risposta la Begu che senza problemi conquistava la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set la Cocciaretto sotto per 2 a 4 piazzava il controbreak nell’ottavo gioco ma sul 4 pari cedeva nuovamente il servizio (a 0 e con doppio fallo sulla palla break).

Nel game successivo la rumena, dal 40 a 0 mancava le prime due palle match ma al terzo tentativo conquistava set e partita per 6 a 4.

Slam Wimbledon E. Cocciaretto E. Cocciaretto 4 4 I. Begu I. Begu 6 6 Vincitore: I. Begu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 I. Begu 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 4-5 → 4-6 E. Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 df 4-4 → 4-5 I. Begu 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 E. Cocciaretto 15-0 30-0 2-4 → 3-4 I. Begu 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 2-3 → 2-4 E. Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 I. Begu 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 1-3 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 I. Begu 15-0 30-0 ace 0-1 → 0-2 E. Cocciaretto 0-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 I. Begu 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 E. Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 I. Begu 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 E. Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-4 → 3-4 I. Begu 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 2-4 E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 I. Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-2 → 1-3 E. Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 I. Begu 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

0 ACES 64 DOUBLE FAULTS 444/65 (68%) FIRST SERVE % IN 34/52 (65%)30/44 (68%) WIN % ON 1ST SERVE 27/34 (79%)8/21 (38%) WIN % ON 2ND SERVE 10/18 (56%)7/8 (88%) NET POINTS WON 4/5 (80%)1/1 (100%) BREAK POINTS WON 3/8 (38%)15/52 (29%) RECEIVING POINTS WON 27/65 (42%)10 WINNERS 1927 UNFORCED ERRORS 1353 TOTAL POINTS WON 641859.8 m DISTANCE COVERED 2117.9 m15.9 m DISTANCE COVERED/PT. 18.1 m