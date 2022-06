Wimbledon: Il sorteggio degli italiani. Sono 11 gli azzurri al via

Matteo Berrettini, n.11 del ranking ed ottavo favorito del seeding, sfiderà il cileno Cristian Garin, n.44 ATP.

Jannik Sinner, n.13 del ranking e 10 del seeding, sorteggiato al primo turno contro lo svizzero Stan Wawrinka, n.265 ATP, in tabellone grazie ad una wild card.

Lorenzo Sonego, n.32 del ranking e 27 del seeding, ritroverà dall’altra parte della rete lo statunitense Denis Kudla, n. 78 ATP, un po’ la “bestia nera” del piemontese che ci ha perso in tre set lottati sempre quest’anno al secondo turno del Masters 1000 di Miami (cemento) a marzo e all’esordio sull’erba del Queen’s l’altra settimana.

Fabio Fognini, n.62 del ranking, esordirà contro l’olandese Tallon Griekspoor, n.53 ATP, che lo ha battuto piuttosto seccamente a gennaio al primo turno degli Australian Open.

Lorenzo Musetti, n.71 del ranking, non proprio fortunatissimo nel sorteggio, e lo statunitense Taylor Fritz, n. ATP ed undicesima testa di serie.

Andrea Vavassori, n.255 del ranking proveniente dalle qualificazioni, dovrà vedersela con l’altro statunitense Frances Tiafoe, n.28 ATP e 23esima testa di serie.

Camila Giorgi, n.26 del ranking e 21 del seeding, è stata sorteggiata al primo turno contro la polacca Magdalena Frech, n.92 WTA, alla sua prima esperienza ai “the Championships”.

Jasmine Paolini, n.73 del ranking, che dovrà vedersela subito con la due volte regina di Wimbledon (2011 e 2014), la ceca Petra Kvitova, n. del ranking e 25 del seeding.

Derby tricolore tra Martina Trevisan, n.27 del ranking e 22 del seeding, ed Elisabetta Cocciaretto, n.117 WTA, in gara con il ranking protetto.

Lucia Bronzetti, n. 72 del ranking, giocherà contro la statunitense Ann Li, n.67 WTA.

